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В Госдуме прокомментировали разрыв Украиной экономического сотрудничества с Россией
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В Госдуме прокомментировали разрыв Украиной экономического сотрудничества с Россией 

Газета.Ru 1 час назад
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал решение Украины о прекращении действия программы экономического сотрудничества с Россией на 2011—2020 годы. Об этом сообщает RT.
"Это не первое и не последнее действие, которое Украина предпринимает себе в ущерб, исходя из сегодняшней зависимости от западных спонсоров украинского правительства и исходя из своего антироссийского курса, который для нынешних властей заведомо дороже, чем любое экономическое благополучие", — сказал Затулин.
Он также добавил, что Украина на данный момент политически в лице своего руководства заинтересована во враждебных отношениях с Россией.
Ранее сообщалось, что правительство Украина приняло решение прекратить действие программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 года.
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