В Госдуме прокомментировали разрыв Украиной экономического сотрудничества с Россией

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал решение Украины о прекращении действия программы экономического сотрудничества с Россией на 2011—2020 годы. Об этом сообщает RT.

"Это не первое и не последнее действие, которое Украина предпринимает себе в ущерб, исходя из сегодняшней зависимости от западных спонсоров украинского правительства и исходя из своего антироссийского курса, который для нынешних властей заведомо дороже, чем любое экономическое благополучие", — сказал Затулин.

Он также добавил, что Украина на данный момент политически в лице своего руководства заинтересована во враждебных отношениях с Россией.

Ранее сообщалось, что правительство Украина приняло решение прекратить действие программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 года.