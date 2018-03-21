Минфин создаст «бухгалтерию для правительства» 

Москва, 21 марта — «Вести. Экономика». Казначейство к 2021 г. станет централизованной бухгалтерией для правительства, заявил министр финансов Антон Силуанов на ежегодной коллегии Федерального казначейства. «К 2021 г. казначейству предстоит стать единой централизованной бухгалтерией для правительства и федеральных органов власти», — отметил глава Минфина. Расходы министерств и ведомств будут переведены на централизованный учет в казначействе и включены в систему казначейских платежей. В 2019 г. в Банке России должен быть открыт единый казначейский счет для обслуживания всех органов власти и за последующий год все счета министерств и ведомств из ЦБ должны быть переведены в казначейство. Цель этой реформы и создание платежной системы для бюджетных расчетов — повышение эффективности бюджетных расходов и снижения издержек.
Силуанов:
"Система казначейских платежей позволит сократить сроки осуществления расчетов бюджета, что поможет существенно увеличить оборачиваемость бюджетных средств. Напомню, что сейчас срок зачисления средств из бюджета в бюджет занимает три дня. Мы должны сделать все необходимое, чтобы платежи осуществлялись и проходили в режиме реального времени". По итогам одного из последних мониторингов Минфина по оценке качества финансового менеджмента в различных министерствах и ведомствах средняя итоговая оценка по главным администраторам составила 62,9 балла по 100-балльной шкале. В рамках проведенного мониторинга МВД РФ получило наивысший балл — 83,3 балла по 100-балльной шкале. По отдельным показателям оценки МВД оказались еще выше. В частности, управление активами МВД в Минфине оценили в 100 баллов, исполнение бюджета ведомства в плане расходов — в 94,5 балла. Высокие оценки по итогам работы в 2015 г. также получили ФМС (общая оценка — 82,1 балла), Федеральное казначейство (81,3 балла), а также ФНС и ФТС (оба ведомства получили по 78,6 балла). По мнению экспертов Минфина, низкий уровень финансового менеджмента наблюдается в таких ведомствах, как Минэкономразвития (43,8 балла), Федеральное агентство по делам молодежи (42,9 балла), Федеральное космическое агентство (46,2) и Федеральное агентство морского и речного транспорта (47,9).