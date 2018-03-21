Украина порвала с Россией

Украина свернула программу экономического сотрудничества с Россией

"Принято единогласно", — сказал Владимир Гройсман после вынесения вопроса на обсуждение.

Программу экономического сотрудничества подписали премьеры двух стран в июне 2011 года. Она предусматривает углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций и обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.

"Будем делать все, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине", — сказал ранее Гройсман в интервью телеканалу "112 Украина".

Свой шаг Киев также объясняет попыткой переориентировать национальную экономику.

Кроме того, на этой неделе украинский МИД подготовил предложения о выходе страны из СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Реакция внутри страны

Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук назвал разрыв экономического сотрудничества с Россией ошибкой. По его словам, Гройсман умалчивает, что торгово-экономическое сотрудничество с Москвой и российские инвестиции остаются важнейшим фактором роста украинской экономики.

Ранее он заявил, что действия правительства по этому вопросу "в корне отличается от устремлений украинского народа".

"Согласно декабрьскому опросу The National Democratic Institute, более 87% украинцев отметили, что именно экономическую неопределенность в стране они считают в той или иной мере угрозой или даже большой угрозой своему образу жизни", — напомнил Медведчук.

По итогам 2017 года Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины. Объем товарооборота обеих стран значительно вырос: российский экспорт — на 140% по сравнению с 2016-м, то есть на более чем семь миллиардов долларов, а украинский импорт — на 110%, достигнув почти четырех миллиардов долларов.