Польша не дала Литве шанс стать королевой газовой колонки

Сюрприз. Литва планировала поставлять на Украину голубое топливо со своего терминала сжиженного газа, введенного в строй в 2014 году в Клайпеде , и даже думала одно время отправлять его и Польше , но тут выяснилось: Варшава сама хочет вести свой газовый бизнес, пообещала Вильнюсу поставлять в Литву свой газ с терминала в Свиноуйсьце, открытого 12 октября 2015 года. Вот те на. А зачем тогда клайпедский терминал СПГ, откуда голубое топливо и так уже отказались брать Латвия Эстония из-за того, что оно дороже газпромовского.

Да, наверное, это очень неприятный сюрприз для Литвы, безуспешно пытающейся стать газовым хабом региона и хитро подсуетившейся — быстренько построившей вопреки договоренностям с Ригой Таллином свой терминал, куда теперь приходят газовозы из Норвегии США . Вероятно, это тоже одна из причин отказа Латвии и Эстонии получать газ из Литвы, которая по сути их обманула — региональный терминал предполагалось построить в Эстонии на деньги Евросоюза . Литва тоже хотела получить этот куш, но Евросоюз отказал, так и не признав терминал в Клайпеде региональным. И все расходы на его содержание легли на Вильнюс.

Правда, Вильнюс надеется на газопровод GIPL, который должен быть построен в 2021 году, он соединит Литву с Польшей. Это реверсный газопровод, чья суммарная транзитная мощность составит 3,4 млрд кубометров газа в год. Предполагается обмениваться газом, но Литва планировала качать через него голубое топливо в соседнюю страну, а затем — на Украину, и хоть как-то оправдать мечты о региональном будущем клайпедского терминала, сосущего ресурсы Литвы из-за высокой аренды судна-хранилища и процесса регазификации, что резко удорожает газ с литовского «хаба». Но эксперты сомневаются, что Польша позволит Литве такой бизнес вопреки интересам своего терминала в Свиноуйсьце.

И вот вице-министр энергетики Польши Михаил Куртыка говорит: «Если иметь в виду тот факт, что Польша будет той страной, у которой будет выход к альтернативному источнику поставок газа — через газопровод с Норвегией или расширенный терминал СПГ в Свиноуйсьце, — мы получим энергобезопасность и возможность заботиться о поставках газа как для Литвы, так и для других стран Балтии».

Но именно такую цель преследовал Вильнюс, когда вопреки экономической логике, исходя исключительно из политической — быть подальше от «Газпрома» , обрести газовую независимость от России , начал строить свой терминал. Даже судно-хранилище сжиженного газа, стоящее на рейде в Клайпедском порту, называется «Independence» («Независимость»). Правда, такая «Independence» дорого стоит.

Норвежцы, поставляющие сжиженный газ на литовский терминал, построили его для Литвы в Южной Корее за 250 миллионов долларов, а сдали в аренду за 720 миллионов, разбросанных на 10 лет до 2024 года. Но газовые амбиции у Вильнюса, несмотря ни на что, велики: на днях министр энергетики Литвы Жигмантас Вайчюнас, выступая в США на форуме трансатлантической энергетической безопасности, позвал американских поставщиков сжиженного природного газа поставлять газ в страны Балтии и Польшу. Ясно, что поскольку в Латвии и Эстонии нет своих терминалов, то речь идет о Клайпеде и Свиноуйсьце. Министр уверен: СПГ из США гарантирует и энергетическую безопасность от России, и конкурентные цены, и возможность широко использовать терминалы в Литве и Польше.

И даже чуть было не сбылась мечта Вильнюса о поставках своего СПГ в Польшу. В октябре прошлого года пресс-служба компании по поставке и торговле природным газом «Литгаз» сообщила об отправке СПГ газовозами для польской компании DUON, оказывающей услуги снабжения природным газом для бытового использования, промышленного использования, муниципального газоснабжения.

«Сделка с DUON для нас важна, поскольку мы начинаем новую коммерческую деятельность — наземную поставку СПГ, которая поможет разнообразить деятельность. Рад, что о первой поставке удалось так быстро договориться с такой солидной и опытной компанией, как DUON», — сказал временно исполнявший обязанности генерального директора компании «Литгаз» Витаутас Чеканавичюс. Министр энергетики Литвы с удовлетворением констатировал тогда: «Для клайпедского терминала открываются еще более широкие возможности укрепиться в регионе».

Но похоже, и тут Литву ждет «облом». Варшава не распахнула экономические объятия Вильнюсу несмотря даже на доброжелательный призыв литовского министра к американцам, ответила не благодарностью, а поступком, свидетельствующим о следовании собственному представлению об экономической целесообразности. Как говорится, ничего личного.

Вслед за латышами и эстонцами, отказавшимися признать терминал в Клайпеде региональным и получать оттуда газ, Варшава продемонстрировала свои, более реальные, нежели у Литвы, региональные экономические амбиции. У Польши план не только использовать свой терминал СПГ для обеспечения газом региона, включая Литву, но и построить газопровод Baltic Pipe («Балтийский трубопровод») в Норвегию через Данию . Правда, эксперты считают, что экономическая эффективность этих проектов сомнительна в условиях рождения Nord Stream 2, в связи с чем Польша и Литва активно выступают против российско-германского газопровода. Тем не менее, у Варшавы есть такие планы, и вряд ли тогда даже компания DUON будет покупать СПГ в Литве. Зачем возить топливо газовозами, если можно получать по трубе? Явно дешевле. И вот Михаил Куртыка говорит: «Можно сказать, что и Baltic Pipe, как еще один источник природного газа был бы действительно выгоден для литовских потребителей».

Гм. Может быть, и был бы выгоден, если бы Вильнюс не построил терминал в Клайпеде. Куда же Литве деть «свой» сжиженный природный газ, получаемый газовозами из Норвегии и США? Разве что стойко терпеть убытки ради «Independence»…

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