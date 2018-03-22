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Киев разорвал экономическое сотрудничество с РФ: что изменится для экономики Украины
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Киев разорвал экономическое сотрудничество с РФ: что изменится для экономики Украины 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Разрыв «Программы экономического сотрудничества Украины и России на 2011-2020 годы» не будет иметь особых негативных последствий ни для украинской, ни для российской экономики. Ведь все сотрудничество, которое можно было разорвать, было прекращено Украиной и Россией раньше, до нынешнего решения Кабмина.
В частности, между Украиной и Россией прекращено все сотрудничество, касавшееся поставок продукции по промышленной кооперации, военно-технического сотрудничества и т.д. Все сотрудничество по данным направлениям, по сути, было прекращено сразу после начала конфликта в 2014 году. Тогда были приняты специальные решения Совета национальной безопасности и обороны и президента Украины, которыми были разорваны соглашения в этой части.
Кроме того, «Программа экономического сотрудничества Украины и России на 2011-2020 годы» предполагала развитие отношений Украины и России в рамках зоны свободной торговли. Однако взаимные отношения свободной торговли между Украиной и Россией были остановлены российской стороной еще в конце 2015 года. Тогда был принят соответствующий указ президента Российской Федерации, а позже — и закон Государственной Думы. Потому у нас уже несколько лет не существует режима свободной торговли между Украиной и Россией.
То же можно сказать и по ряду других более частных вопросов. Например, относительно участия Украины в добыче углеводородов на территории Российской Федерации. Все это уже давно не актуально, и эти программы уже давно не могут реализовываться.
Однако главное, что нужно понимать во всей этой истории: это соглашение — «Программа экономического сотрудничества Украины и России на 2011-2020 годы» — регулировало и могло регулировать только отношения между государствами, но оно никак не регулировало сотрудничество между частными предприятиями Украины и России. И вот экономические отношения между частными предприятиями государств по-прежнему сохраняются, развиваются и от остановленной сейчас Кабмином программы совершенно не зависят.
Поэтому товарооборот между Украиной и Россией за прошлый, 2017-ый, год увеличился на 26%. Не исключаю, что и после разрыва «Программы экономического сотрудничества Украины и России на 2011-2020 годы» товарооборот, как и раньше, будет увеличиваться дальше.
Виктор Суслов, заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины, специально для «Главреда».
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