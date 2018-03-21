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США готовят новые торговые ограничения для Китая
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США готовят новые торговые ограничения для Китая 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: EPA
Белый дом готовит новый ответ на то, что власти США называют неподобающей торговой практикой Китая, пишет The Wall Street Journal.
За счет новых мер китайские компании столкнутся с ужесточением правил по приобретению передовых американских технологий и инвестициям в американские компании, сообщает издание со ссылкой на лиц, которые участвовали в проработке вопроса.
Список новых ограничений администрация президента США планирует опубликовать 22 марта. Кроме этого, как ожидается, американские власти введут в отношении Китая новые тарифы на импорт, общий объем которых оценивается на сумму не менее $30 млрд
Но тарифы не будут введены сразу же, поскольку промышленность США получила возможность прокомментировать эти меры и определить, на какие товары распространятся тарифы.
В рамках пакета мер Белый дом также планирует объявить о возможных инвестиционных ограничениях для китайских фирм в США, правила должно определить министерство финансов.
Окончательные детали плана, в том числе объем импорта, который пострадает от тарифов, остаются в разработке, рассказали те, кто участвует в обсуждениях.
В то время как ожидается, что приблизительная сумма и обоснование тарифов будут опубликованы 22 марта, последние решения будут приняты после консультаций с промышленниками.
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