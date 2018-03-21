США готовят новые торговые ограничения для Китая 

Белый дом готовит новый ответ на то, что власти США называют неподобающей торговой практикой Китая, пишет The Wall Street Journal.
За счет новых мер китайские компании столкнутся с ужесточением правил по приобретению передовых американских технологий и инвестициям в американские компании, сообщает издание со ссылкой на лиц, которые участвовали в проработке вопроса.
Список новых ограничений администрация президента США планирует опубликовать 22 марта. Кроме этого, как ожидается, американские власти введут в отношении Китая новые тарифы на импорт, общий объем которых оценивается на сумму не менее $30 млрд
Но тарифы не будут введены сразу же, поскольку промышленность США получила возможность прокомментировать эти меры и определить, на какие товары распространятся тарифы.
В рамках пакета мер Белый дом также планирует объявить о возможных инвестиционных ограничениях для китайских фирм в США, правила должно определить министерство финансов.
Окончательные детали плана, в том числе объем импорта, который пострадает от тарифов, остаются в разработке, рассказали те, кто участвует в обсуждениях.
В то время как ожидается, что приблизительная сумма и обоснование тарифов будут опубликованы 22 марта, последние решения будут приняты после консультаций с промышленниками.