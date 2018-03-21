США готовят новые торговые ограничения для Китая

За счет новых мер китайские компании столкнутся с ужесточением правил по приобретению передовых американских технологий и инвестициям в американские компании, сообщает издание со ссылкой на лиц, которые участвовали в проработке вопроса.

Список новых ограничений администрация президента США планирует опубликовать 22 марта. Кроме этого, как ожидается, американские власти введут в отношении Китая новые тарифы на импорт, общий объем которых оценивается на сумму не менее $30 млрд

Но тарифы не будут введены сразу же, поскольку промышленность США получила возможность прокомментировать эти меры и определить, на какие товары распространятся тарифы.

В рамках пакета мер Белый дом также планирует объявить о возможных инвестиционных ограничениях для китайских фирм в США, правила должно определить министерство финансов

Окончательные детали плана, в том числе объем импорта, который пострадает от тарифов, остаются в разработке, рассказали те, кто участвует в обсуждениях.

В то время как ожидается, что приблизительная сумма и обоснование тарифов будут опубликованы 22 марта, последние решения будут приняты после консультаций с промышленниками.