Украина на пороге долгового кризиса. Комментарий Георгия Бовта

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что в следующем году страна может отказаться от программ помощи МВФ . Что касается уже действующей программы помощи, то, по словам главы министерства, задержка траншей от МВФ «необязательно связана с невыполнением Украиной определенных обязательств». «Часто для полной выплаты оговоренного транша необходимо много процедур и времени», — отметил он. Ситуацию комментирует Георгий Бовт

Долговое бремя Украины уже довольно велико. В ближайшие четыре года она должна выплатить 22,7 млрд долларов по внешнему долгу. Пик погашения начинается как раз со следующего года и составит почти 7 млрд долларов. Стоимость обслуживания долгов оценивается уже в 6-8% ВВП.

В текущем году обслуживание государственного долга достигло 30% всех бюджетных расходов страны и в четыре раза превышает расходы на оборону. Не очень понятно, как именно Киев собирается обойтись без внешнего финансирования. При этом осенью следующего года в стране должны состояться очередные президентские выборы.

Тем временем проблемы с регулярностью получения очередных траншей от МВФ по текущей программе stand by возникли уже в прошлом году. Причина задержек, что бы ни говорили украинские чиновники — невыполнение Украиной согласованной с международными кредиторами программы реформ. Прежде всего, в части борьбы с коррупцией, но не только. Например, сейчас один из наиболее острых вопросов — принятие закона и формирование так называемого Антикоррупционного суда. Он, как и ранее созданное Национальное антикоррупционное бюро, по замыслу западных кураторов Украины, будет находиться вне всей ныне действующей системы власти, в том числе власти судебной.

Антикоррупционное бюро фактически уже сейчас напрямую курируется из-за пределов Украины, что периодически вызывает скандалы внутри страны. А вот специальный суд до сих пор не создан. Украинские власти ссылаются на то, что дело, мол, непривычное и трудное, поэтому — долгое. Однако истинная причина, видимо, в другом. Такой действительно независимый судебный орган поломает слишком многие неформальные правила украинской политики, и многие к такому просто не готовы.

Помимо Антикоррупционного суда, в списке требований МВФ и повышение внутренней цены на газ для потребителей до уровня импортного паритета, при том, что она уже выросла в последние годы в разы. Еще от Киева ждут кардинальной земельной реформы: МВФ требует отменить мораторий на продажу земли и разрешить ее свободный оборот, в то время как не менее 80% украинских граждан против свободной продажи земли. Если нынешние власти пойдут на уступки МВФ и в этом вопросе, на грядущих выборах их ждет полный провал.

А тут еще произошло очередное обострение конфликта между «Нафтогазом» Украины и российским «Газпромом» — после известного решения Стокгольмского арбитража, присудившего выплатить в пользу украинской компании примерно 4 млрд долларов. Побочным эффектом для Украины такой пирровой победы в суде, притом, что исполнения иска «Газпромом» она будет ждать до морковкиного заговенья, стало то, что под вопрос поставлено получение относительно дешевого газа из России в объеме 5 млрд кубометров, согласно прежним договоренностям, а также платы за его транзит в Евросоюз , которая давала в украинский бюджет около 3 млрд долларов.

Плюс американский президент подбросил неприятный «подарочек», объявив о повышении пошлин на импортные сталь и алюминий. Между тем именно металлургическая продукция до последнего времени оставалась основной статьей экспорта Украины. В США она поставляла около 300 тысяч тонн стали, труб и иных изделий. Теперь все это будет обложено 24-процентной пошлиной.

В складывающейся тяжелой финансовой ситуации на Украине Киев может рискнуть сыграть на политическое обострение с тем, чтобы повысить свою цену в глазах Запада и попросить под это увеличения финансовой помощи. Обострять ситуацию между тем больше негде, кроме как на юго-востоке Украины, в Донбассе.