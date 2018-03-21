В Пекине рассказали, что сделают, если Китай будет втянут в торговую войну

ПЕКИН, 21 мар — РИА Новости Китай не хочет участвовать в торговых войнах, но если Пекин втянут в такую «войну», то он не испугается, а примет необходимые ответные меры для обеспечения защиты своих интересов, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин

"В последнее время вопросу разногласий в торговле между США и рядом стран, включая Китай, уделяется большое внимание всех соответствующих сторон, они выразили озабоченность в связи с возможными проблемами в поддержании нормального порядка в ведении международной торговли и стабильности глобальной экономики. Китай многократно выражал свою четкую позицию по этому вопросу", — сказала Хуа Чуньин.

Президент США Дональд Трамп в марте подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно. При этом Вашингтон допустил исключения из новых пошлин для Канады Мексики , а также других стран, если те убедят США, что их продукция «больше не угрожает национальной безопасности». Решение Трампа вызвало шквал критики и опасений со стороны Евросоюза , Канады, КНР и внутри США из-за возможности начала торговой войны.

После этого более 40 торговых ассоциаций, представляющие интересы компаний различных отраслей американской экономики обратились к властям с петицией о необходимости отложить введение пошлин на товары из КНР, так как новые тарифы негативно скажутся в первую очередь на внутреннем рынке США.

"Китай не хочет участвовать в торговых войнах, но если кто-то вынудит нас участвовать в такой «войне», мы не испугаемся и не будем прятаться, и если США предпримут действия, которые навредят нашим интересам, мы непременно примем решительные ответные меры, чтобы полностью защитить наши законные права и интересы", — подчеркнула дипломат.

"Я бы хотела отметить, что экономические отношения взаимовыгодны, за последние 40 лет сотрудничество между двумя странами создало крупный рынок и большое количество рабочих мест… Если бы США не получали бы выгоду из экономического сотрудничества с Китаем, то тогда торговля между Китаем и США не могла бы достичь столь быстрого роста", — заявила Хау Чуньин.

По ее словам, обе страны «должны открыть друг другу свои рынки, расширить сотрудничество вместо того, чтобы вести торговые войны или же принуждать кого-то продавать или покупать что-либо».