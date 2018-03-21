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Названы сроки запуска электронных трудовых книжек
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Топилин назвал срок запуска электронных трудовых книжек 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Электронные трудовые книжки могут начать вводить с 2020 года. Об этом рассказал на заседании правления Пенсионного фонда России министр труда Максим Топилин, передает корреспондент "Газеты.Ru".
"Я думаю, что, скорее всего, с 2020 года", — сказал Топилин.
По словам главы ПФР Антона Дроздова, в 2017 году проведен пилотный проект. На этот год запланировано внесение изменений в законодательство, разработка программного обеспечения, а также подготовка инфраструктуры.
"Сегодня 80% сведений о трудовой деятельности находится в ПФР", — заявил Дроздов.
Ранее сообщалось, что россияне поддержали введение электронных трудовых книжек.
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 Ещё 5 источников 
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