Названы сроки запуска электронных трудовых книжек

Топилин назвал срок запуска электронных трудовых книжек

По словам главы ПФР Антона Дроздова, в 2017 году проведен пилотный проект. На этот год запланировано внесение изменений в законодательство, разработка программного обеспечения, а также подготовка инфраструктуры.

"Сегодня 80% сведений о трудовой деятельности находится в ПФР", — заявил Дроздов.

Ранее сообщалось, что россияне поддержали введение электронных трудовых книжек.