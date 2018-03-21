Из Пенсионного фонда уволят тысячи сотрудников

Пенсионный фонд России (ПФР) намерен сократить более девяти тысяч сотрудников к 2022 году и закрыть две трети территориальных органов. Об этом собщает «Интерфакс» со ссылкой материалы к расширенному заседанию правления ПФР.

По данным агентства, в ближайшие четыре года под сокращения попадут порядка восьми процентов сотрудников, а количество сотрудников снизится со 109 тысяч до 100 тысяч человек. Территориальных органов останется «менее 500» — к концу 2017 года их в России насчитывалось 1,5 тысячи.

В пресс-службе ПФР сообщили, что сокращения сотрудников и количества территориальных органов стали возможны благодаря цифровизации работы фонда и запуску сервисов электронных услуг, например, личного кабинета на сайте ПФР.