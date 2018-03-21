Минфин продаст ОФЗ перед решениями ЦБ и ФРС

Минфин продаст ОФЗ перед решениями ФРС и ЦБ РФ

На первом аукционе будут предложены облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26224 в объеме 20 млрд руб., на втором — ОФЗ-ПД серии 25083 на сумму 10 млрд руб., говорится в сообщении Минфина, размещенном на его сайте.

Для выполнения плана на текущий квартал Минфину до сегодняшнего размещения оставалось продать ОФЗ на сумму 37 млрд руб. Таким образом, в случае успешного размещения остаток составит всего 7 млрд руб.

Сегодняшние аукционы любопытны в первую очередь неоднозначной конъюнктурой, ведь именно сегодня будут озвучены итоги заседания Федеральной резервной системы . Кроме того, в пятницу состоится заседание Центрального банка РФ, где, как ожидается, снова будет снижена ставка.

Все эти моменты инвесторы будут учитывать, хотя стоит отметить, что в последнее время аукционы Минфина проходят крайне успешно.

Впрочем, есть и другие факторы, которые могут оказать негативное влияние на итоги аукционов. Страховка от дефолта России резко подорожала. 5-летние кредитно-дефолтные свопы (CDS) с начала недели поднялись на 16 базисных пунктов, а во вторник достигли отметки 123 б. п., рекордной с декабря.

Это касается не только России, но и других развивающихся стран. Рост рисков вложений в такие бумаги растет на фоне ожидания ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва.

Ожидания эти приводят в росту стоимости долларовых заимствований по всему миру. Мы уже неоднократно писали, что ключевой индикатор стресса на рынках (LIBOR-OIS) демонстрирует резкий рост и уже достиг уровней, которые наблюдались во время европейского долгового кризиса.

Стоит также отметить, что привлекательность ОФЗ во многом зависит еще и от стабильности рубля, однако в скором времени российская валюта может ослабнуть, во всяком случае так считают аналитики.

Дело в том, что в апреле-мае на фоне сезонного роста импорта, сокращения экспорта энергоносителей и начала сезона дивидендных выплат чистый приток валюты упадет вдвое и едва превысит $4 млрд в месяц. Впрочем, аналитики постоянно предсказывают обвал рубля, но этого пока так и не происходит, поэтому не стоит делать далекоидущие выводы.

Подводя итоги, стоит сказать, что на вторичном рынке ОФЗ пока все очень стабильно, каких-то существенных продаж не наблюдается, доходности по десятилетним бумагам остаются в районе 7%.