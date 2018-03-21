Украина прекратила действие программы экономического сотрудничества с РФ

Украинское правительство прекратило действие программы экономического сотрудничества с Россией . Решение о разрыве программы было принято на заседании кабмина без обсуждения, сообщает ТАСС

Программа экономического сотрудничества Украины и РФ была одобрена в 2011 году и должна была действовать до 2020 года.

Она предусматривает сотрудничество в торговле, транспорте, социально-гуманитарной, приграничной и других сферах.