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Украина прекратила действие программы экономического сотрудничества с РФ
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Украина прекратила действие программы экономического сотрудничества с РФ 

Аргументы и Факты 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Украинское правительство прекратило действие программы экономического сотрудничества с Россией. Решение о разрыве программы было принято на заседании кабмина без обсуждения, сообщает ТАСС.
Программа экономического сотрудничества Украины и РФ была одобрена в 2011 году и должна была действовать до 2020 года.
Она предусматривает сотрудничество в торговле, транспорте, социально-гуманитарной, приграничной и других сферах.
Ранее премьер-министр республики Владимир Гройсман заявлял, что необходимость прекращения действия программы обусловлена переориентацией украинской экономики и увеличением экспорта в Евросоюз.
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