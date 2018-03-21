Украина прекратила действие программы экономического сотрудничества с РФ 

Украинское правительство прекратило действие программы экономического сотрудничества с Россией. Решение о разрыве программы было принято на заседании кабмина без обсуждения, сообщает ТАСС.
Программа экономического сотрудничества Украины и РФ была одобрена в 2011 году и должна была действовать до 2020 года.
Она предусматривает сотрудничество в торговле, транспорте, социально-гуманитарной, приграничной и других сферах.
Ранее премьер-министр республики Владимир Гройсман заявлял, что необходимость прекращения действия программы обусловлена переориентацией украинской экономики и увеличением экспорта в Евросоюз.