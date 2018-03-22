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Правительство РФ не планирует революционных изменений в экономической политике
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Правительство РФ не планирует революционных изменений в экономической политике 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Правительство РФ не планирует революционных изменений в экономической политике, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, выступая в Российском экономическом университете имени Плеханова.
«У нас нет намерения совершать революционные движения в экономической политике. Мы последовательно движемся вперед. Где-то есть проблемы, но в целом мы считаем, что движемся правильно», — сказал он.
Дворкович добавил, что эта мысль была озвучена президентом РФ Владимиром Путиным в его послании Федеральному собранию.
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