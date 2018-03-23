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США приостановили пошлины на металлы для ряда стран
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США приостановили действие пошлин на металлы для некоторых стран 

Вести.Ru 10 минут назад
Фото: Питер Альтмайер, EPA
Вашингтон приостановил действие пошлин на сталь и алюминий для стран Евросоюза, а также для Южной Кореи, Аргентины, Австралии, Бразилии, Мексики, Канады. Указ Белого дома начинает действовать 23 марта.
Ранее сообщалось, что Трамп распорядился ввести ввозные пошлины на сталь (25 процентов) и алюминий (10 процентов), напоминает РИА Новости. Министр экономики Германии Питер Альтмайер, комментируя решение Белого дома, заявил, что ЕС сможет обеспечить себе освобождение от пошлин.
До 1 мая будут обсуждаться меры, альтернативные введению пошлин. Главная цель распоряжения президента США, по его словам — национальная безопасность. Отказ от пошлин может быть продлен, это зависит от итогов дискуссии.
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