Ещё
Председатель Торгово-промышленной палаты Германии назвал введение США пошлин на сталь и алюминий «ошибочным и опасным»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Председатель Торгово-промышленной палаты Германии назвал введение США пошлин на сталь и алюминий «ошибочным и опасным» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Берлин, 21 марта /Синьхуа/ — Председатель Торгово-промышленной палаты Германии Эрик Швейцер во вторник заявил, что деловые круги страны поддерживают «справедливую мировую торговлю», а одностороннее введение Соединенными Штатами штрафных пошлин является «ошибочным и опасным».
Напомним, что администрация США приняла решение ввести с 23 марта высокие импортные пошлины на сталь и алюминий. В данный момент новый министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер находится с визитом в США, где обсуждает с американской стороной вопрос освобождения страны от новых пошлин на сталь и алюминий.
По словам Э. Швейцера, деловые круги Германии рассчитывают, что Германия и США смогут добиться прорыва в этом вопросе. Он назвал визит П. Альтмайера в США позитивным сигналом и выразил надежду, что Вашингтон примет конкретные меры для смягчения напряженности в двусторонних торговых отношениях.
В понедельник П. Альтмайер встретился с министром торговли США Уилбуром Россом и назвал встречу «конструктивной». Он также выразил оптимизм по поводу возможности освобождения страны от новых пошлин. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Ли Кэцян: в китайско-американской торговой войне не будет победителя Уровень инфляции в Улан-Баторе в январе-феврале достиг 8 проц Китай не хочет торговой войны с США - министр коммерции КНР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию281
Как Путин поступит с Собчак после выборов556
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге3
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье48
Назван главный итог звонка Трампа Путину243
Видео
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
04:12
Макаревич открестился от «дебилов»
Шоу-бизнес
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
00:39
Стало известно о пострадавшем при взрыве газа в Мурманске
Происшествия
02:59
На «Почте России» орудовала банда грабителей
Криминал Общество
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге
Происшествия
05:54
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение