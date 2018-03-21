Председатель Торгово-промышленной палаты Германии назвал введение США пошлин на сталь и алюминий «ошибочным и опасным»

Напомним, что администрация США приняла решение ввести с 23 марта высокие импортные пошлины на сталь и алюминий. В данный момент новый министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер находится с визитом в США, где обсуждает с американской стороной вопрос освобождения страны от новых пошлин на сталь и алюминий.

По словам Э. Швейцера, деловые круги Германии рассчитывают, что Германия и США смогут добиться прорыва в этом вопросе. Он назвал визит П. Альтмайера в США позитивным сигналом и выразил надежду, что Вашингтон примет конкретные меры для смягчения напряженности в двусторонних торговых отношениях.

В понедельник П. Альтмайер встретился с министром торговли США Уилбуром Россом и назвал встречу «конструктивной». Он также выразил оптимизм по поводу возможности освобождения страны от новых пошлин. —0—