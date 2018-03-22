Альтмайер: ЕС могут освободить от тарифов на импорт

Питер Альтмайер EPA-EFE/OMER MESSINGER

"Я считаю, что у нас действительно есть шанс помешать этим (тарифам) вступить в силу", — сказал он телеканалу ARD.

Как писали «Вести. Экономика», президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении тарифов на импорт стали в размере 25% и 10% для алюминия.

"Сегодня я в защиту национальной безопасности Америки ввожу ввозные пошлины на импорт иностранной стали и алюминия. У нас будет пошлина в 25% на сталь и в 10% на алюминий", — заявил Трамп во время церемонии подписания документа в Белом доме.

Трамп заявил, что демпинг со стороны иностранных производителей является «нападением на нашу страну». По его словам, лучшим результатом принимаемых мер станет то, что компании переместят свое производство на территорию США.

Глава Белого дома подчеркнул, что производство отечественных металлов имеет жизненно важное значение для национальной безопасности.

"Если вы не хотите платить по тарифам, перевезите свой завод в США", — добавил Трамп в окружении американских рабочих сталелитейной отрасли.