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Золото дешевеет в преддверии заседания ФРС США
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Золото дешевеет в преддверии заседания ФРС США 

Прайм 19 марта 2018
Цена золота в понедельник утром снижается, инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая в среду объявит свое решение по ставке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.03 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 3,2 доллара, или на 0,24%, до 1309,1 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро снижалась на 0,2%, до 16,24 доллара за унцию.
На этой неделе состоится двухдневное заседание ФРС США, по итогам которого, в среду, 21 марта, будет объявлено решение по ключевой ставке. Встреча станет первой, которая пройдет под председательством нового главы регулятора Джерома Пауэлла. По данным CME Group, уже 94,4% экспертов считают, что в марте базовая ставка будет повышена до 1,5-1,75% годовых. В пятницу показатель составлял 90,2%.
Участники рынка также будут обращать особое внимание на комментарии регулятора относительно дальнейшей политики по ставке. Трейдеров интересует, будет ли ставка повышена в этом году три или четыре раза.
Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, делает золото, торгуемое в долларах, дороже для держателей других валют, что ударит по спросу на него.
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