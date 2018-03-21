Ещё
Украина захотела порвать с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина захотела порвать с Россией 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Кабинет министров Украины намерен рассмотреть вопрос о расторжении программы российско-украинского экономического сотрудничества. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства страны.
На среду, 21 марта, запланировано рассмотрение вопроса «о прекращении действия программы экономического сотрудничества Украины и Российской Федерации на 2011-2020 годы». Выступать по этой теме будет первый вице-премьер Украины, министр экономического развития страны Степан Кубив.
В пятницу, 16 марта, украинский премьер Владимир Гройсман сообщил о подготовке этого постановления. Тогда он заявил, что соответствующее решение может быть принято 21 марта.
Программа экономического сотрудничества на 2011-2020 годы между Россией и Украиной отражает перспективы долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества сторон в экономической сфере. В частности, она предусматривает углубление экономической интеграции, улучшение инвестиционного климата, расширение свободной торговли, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, а также обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России17
День рождения «бульдозера дипломатии»41
Как Путин поступит с Собчак после выборов643
Житель Красноярска сварил сердце знакомой
Грудинин представил Путину свою программу361
Видео
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
00:37
Китай направил ноту протеста США
В мире Азия
00:20
Фадеев признал успех Бузовой
Шоу-бизнес
00:20
Проигравший трансгендер спихнул со сцены королеву красоты
Происшествия Шоу-бизнес
09:38
«Руки-базуки» удалился из соцсетей
Шоу-бизнес
05:26
«Русские боятся потерять Белоруссию»
СНГ
01:15
Куда исчез миллион со счета Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
00:30
Легковушка встала на крышу после массовоого ДТП на МКАД
ДТП Новости Москвы
00:08
Бородина сосватала «живому Кену» Бузову
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение