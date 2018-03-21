Ещё
Кабмин Украины обсудит прекращение экономического сотрудничества с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кабмин Украины обсудит прекращение экономического сотрудничества с Россией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 21 мар — РИА Новости. Правительство Украины на заседании в среду намерено рассмотреть вопрос о расторжении программы экономического сотрудничества с Россией, говорится в повестке дня на сайте кабмина.
В повестке дня заседания кабмина указан вопрос «о прекращении действия программы экономического сотрудничества Украины и Российской Федерации на 2011-2020 годы», докладчиком будет выступать первый вице-премьер Степан Кубив.
На минувшей неделе премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что украинское правительство готовит постановление о расторжении программы экономического сотрудничества с Россией. Премьер заявлял, что такое решение кабмин может принять 21 марта.
Программа экономического сотрудничества на 2011-2020 годы между Украиной и РФ предусматривает, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.
РИА Новости: последние новости
Аналитик рассказал, во сколько обойдется Украине катарский газ Порошенко заявил о готовности Катара поставлять газ на Украину "Газпром" отчитался о ходе строительства морской части "Турецкого потока"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию280
Как Путин поступит с Собчак после выборов555
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге3
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье46
Назван главный итог звонка Трампа Путину243
Видео
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
04:12
Макаревич открестился от «дебилов»
Шоу-бизнес
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
00:39
Стало известно о пострадавшем при взрыве газа в Мурманске
Происшествия
02:59
На «Почте России» орудовала банда грабителей
Криминал Общество
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге
Происшествия
05:54
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение