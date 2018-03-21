Кабмин Украины обсудит прекращение экономического сотрудничества с Россией

В повестке дня заседания кабмина указан вопрос «о прекращении действия программы экономического сотрудничества Украины и Российской Федерации на 2011-2020 годы», докладчиком будет выступать первый вице-премьер Степан Кубив

На минувшей неделе премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что украинское правительство готовит постановление о расторжении программы экономического сотрудничества с Россией. Премьер заявлял, что такое решение кабмин может принять 21 марта.

Программа экономического сотрудничества на 2011-2020 годы между Украиной и РФ предусматривает, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.