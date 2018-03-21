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Газпром построил 75,5% газопровода «Сила Сибири»
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Газпром построил 75,5% газопровода «Сила Сибири» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Газпром отчитался о строительстве 1,629 тыс. километров газопровода «Сила Сибири» — это 75,5% участка от Чаянды до Благовещенска.
«Высокими темпами ведется строительство газопровода «Сила Сибири» — связующего звена между центрами газодобычи и потребителями. К настоящему времени построено 1629,3 километра линейной части газопровода или 75,5% участка от Чаяндинского месторождения до Благовещенска», — говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров, передает РИА «Новости».
Поставки российского газа китайской компании CNPC начнутся в контрактные сроки — 20 декабря 2019 года.
Кроме того, Газпром уложил 991 километр морской части «Турецкого потока» суммарно по двум ниткам. «По графику ведется строительство экспортного газопровода через Черное море — „Турецкий поток“. Уложен 991 километр — 53% от общей протяженности морского участка по двум ниткам», — говорится в сообщении.
В феврале Газпром повысил оценку стоимости газопровода «Турецкий поток» до 7 млрд долларов с 6 млрд, однако в будущем не исключена возможность финансирования за счет выпуска проектных облигаций.
В середине января Газпром получил разрешение от Турции на строительство второй нитки морского участка «Турецкого потока».
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