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Рынки ждут комментария нового главы ФРС США, — Виктор Веселов, главный аналитик банка «Глобэкс»
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Рынки ждут комментария нового главы ФРС США, — Виктор Веселов, главный аналитик банка «Глобэкс» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Таким образом, после снижения накануне на 1,3-1,5% мировые фондовые индексы приходят в состояние коррекции вверх.
При этом, рост европейских индексов объясняется ослаблением евро к доллару на 0,8% до $1,226 за евро после падения на 12,7 б.п. до 5,1 б.п. индекса ожидаемого экономического роста Германии в течение 6 месяцев. Так инвесторы продемонстрировали, что ожидают негативные последствия для еврозоны из-за заградительных пошлин на импорт товаров в США из Европы, Китая и др. стран.
Кроме того, сегодня FOMC ФРС США под руководством нового главы поднимет процентную ставку на 25 б.п. — до 1,75%, что уже давно заложено в рыночные цены. Инвесторы обратят внимание на заявления главы относительно слабой динамики зарплат, инфляции, экономического роста, а также повышение ставки до 4 раз в 2018 году. Последний фактор более всего волнует рынки.
Мы считаем, что при любом намеке на повышение ставок доллар будет укрепляться, пока администрация США не подпишет новые ограничения на импорт в США китайских товаров. В силу такого развития событий рубль ослабнет. Однако рост нефтяных котировок на 1,9% до $67,5 за баррель, обеспеченный снижением запасов сырой нефти в США на 2,7 млн барр., а также бензина и дистиллятов, согласно прогнозу API, поддерживает рубль, несмотря на снижение валют развивающихся рынков.
Вместе с тем, в четверг состоится заседание Еврокомиссии с повесткой относительно России, поэтому инвесторы проявят осторожность к российскому рынку. Хотя приближение налоговых платежей играет в пользу рубля.
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