Дедолларизация в России ускоряется

Дедолларизация: Россия меняет трежерис на золото

Дедолларизация ускоряется. Россия избавляется от американских трежерис самыми быстрыми темпами с 2011 г., при этом скупает золото с максимальной скоростью за последние 12 лет.

Германия, Италия, Франция и Китай. С марта 2015 г. российский Центральный банк каждый месяц пополнял резервы главным драгоценным металлом. Сейчас наша страна занимает уже шестое место среди держателей золота. Впереди только США

Между тем, международные резервы страны неуклонно растут. По данным Банка России, в начале марта они достигли $455,2 млрд — максимума с сентября 2014 г.

К слову, в 2018 г. рост резервов РФ демонстрирует лучшую динамику с 2006 г. Продолжили улучшать статистику резервов РФ и валютные интервенции российского Минфина . Согласно ежедневной отчетности Центробанка за неделю по 9 марта Минфин купил на внутреннем рынке и зачислил на счета Казначейства в ЦБР валюту на сумму 47,1 млрд руб. ($0,83 млрд). Минфин с прошлого февраля ежедневно покупает валюту в счет получаемых допдоходов от роста нефти.

Ранее "Вести. Экономики" уже писали, что Россия настолько агрессивно скупает золото, что обошла по объемам золотых резервов даже Китай.

В январе наша страна добавила к своим запасам еще 600 тыс. унций золота (18,66 тонны). За прошлый год было куплено 224 тонны, а с июня 2015 г. Центральный банк России приобрел уже более 576 тонн золота.

Если взять более длинный горизонт — с 2009 г., то получается, что Россия добавила в свои резервы более 1100 тонн золота, то есть больше, чем Китай, купивший 775 тонн. Российские ежемесячные покупки золота: июнь 2014 г. — январь 2018 г.

Как уже было сказано выше, Россия обогнала Китай по объему золота в резервах.

При этом Россия активно избавляется от американских долговых бумаг, хотя в прошлом году ЦБ РФ нарастил долю трежерис в резервах. Сейчас ситуация изменилась: облигации американского правительства продаются российским ЦБ с максимальной скоростью с 2011 г.