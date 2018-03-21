Дедолларизация в России ускоряется

Дедолларизация ускоряется. Россия избавляется от американских трежерис самыми быстрыми темпами с 2011 г., при этом скупает золото с максимальной скоростью за последние 12 лет.
С марта 2015 г. российский Центральный банк каждый месяц пополнял резервы главным драгоценным металлом. Сейчас наша страна занимает уже шестое место среди держателей золота. Впереди только США, Германия, Италия, Франция и Китай.
Между тем, международные резервы страны неуклонно растут. По данным Банка России, в начале марта они достигли $455,2 млрд — максимума с сентября 2014 г.
К слову, в 2018 г. рост резервов РФ демонстрирует лучшую динамику с 2006 г. Продолжили улучшать статистику резервов РФ и валютные интервенции российского Минфина. Согласно ежедневной отчетности Центробанка за неделю по 9 марта Минфин купил на внутреннем рынке и зачислил на счета Казначейства в ЦБР валюту на сумму 47,1 млрд руб. ($0,83 млрд). Минфин с прошлого февраля ежедневно покупает валюту в счет получаемых допдоходов от роста нефти.
Ранее "Вести. Экономики" уже писали, что Россия настолько агрессивно скупает золото, что обошла по объемам золотых резервов даже Китай.
В январе наша страна добавила к своим запасам еще 600 тыс. унций золота (18,66 тонны). За прошлый год было куплено 224 тонны, а с июня 2015 г. Центральный банк России приобрел уже более 576 тонн золота.
Если взять более длинный горизонт — с 2009 г., то получается, что Россия добавила в свои резервы более 1100 тонн золота, то есть больше, чем Китай, купивший 775 тонн. Российские ежемесячные покупки золота: июнь 2014 г. — январь 2018 г.
Как уже было сказано выше, Россия обогнала Китай по объему золота в резервах.
При этом Россия активно избавляется от американских долговых бумаг, хотя в прошлом году ЦБ РФ нарастил долю трежерис в резервах. Сейчас ситуация изменилась: облигации американского правительства продаются российским ЦБ с максимальной скоростью с 2011 г.