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Россияне ожидают улучшения уровня жизни в 2018 году
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Россияне ожидают улучшения уровня жизни в 2018 году 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Российские граждане второй год подряд демонстрируют улучшение потребительского настроения. Почти 23% россиян считают, что их материальное положение станет лучше в этом году. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад Банка России.
По данным издания, положительный настрой россиян связан с низкой инфляцией (рост цен в прошлом году составил всего лишь 2,5%), укреплением рубля и ростом реальных зарплат населения, которые в 2017 году возросли на 3,5%.
В Минэкономразвития считают, что положительная динамика сохранится как минимум до 2020 года. Общий рост доходов за три года должен составить 4,4%, а инфляция останется в рамках 4%.
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