Россияне ожидают улучшения уровня жизни в 2018 году

Российские граждане второй год подряд демонстрируют улучшение потребительского настроения. Почти 23% россиян считают, что их материальное положение станет лучше в этом году. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад Банка России.

По данным издания, положительный настрой россиян связан с низкой инфляцией (рост цен в прошлом году составил всего лишь 2,5%), укреплением рубля и ростом реальных зарплат населения, которые в 2017 году возросли на 3,5%.