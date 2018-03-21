Эффект «Новичка»: Россия рискует потерять миллиарды

Эффект «Новичка»

Скандал с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери добавил аргументов европейским противникам сотрудничества с Россией . Инцидент стал поводом для британского правительства начать экономическую войну с Россией, а другим странам Европы пересмотреть свое отношение к совместным с Москвой проектам. Помимо уже классической критики «Северного потока-2» европейские политики хором заговорили об очередном снижении зависимости от российского газа. Чем России грозит эффект «Новичка» — в материале «Ленты.ру»

Правительство Великобритании в ответ на отказ российских властей объяснить, каким образом «яд российского происхождения был использован в небольшом британском городке», намерено объявить России настоящую экономическую войну. «Российская экономика — всего лишь половина британской, значительная ее часть сконцентрирована в руках небольшой группы людей. Что ж, мы постараемся сделать так, чтобы она стала еще меньше, если они хотят подобных отношений», — заявил источник в правительстве Терезы Мэй

Удар по кошельку

Британский истеблишмент намерен создать аналог «списка Магнитского» — персональных санкций против российских чиновников, бизнесменов и политиков, которые «близки к президенту России Владимиру Путину ». Попавшим в этот список россиянам будет запрещен въезд в Великобританию, а их счета и активы начнут проверять в соответствии с вступившим в силу с 1 января 2018 года законом «О криминальных финансах».

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Документ позволяет британским правоохранительным органам направлять в суд запрос с требованием объяснить наличие денег, недвижимости или иных активов «сомнительного происхождения». В этом случае владелец будет вынужден доказать суду, что указанное имущество было приобретено на средства от честного источника дохода. Подобные проверки грозят как участникам списка, так и их родственникам. Более того, даже непопадание в аналог «списка Магнитского» не убережет богатых россиян от проверок на «криминальные финансы». Изначально этот закон принимался, чтобы очистить британский рынок недвижимости от иностранных покупателей, чьи доходы зачастую могут вызывать вопросы у правоохранителей.

При этом уверенности в том, что аналог «списка Магнитского» заработает, нет — финансовое влияние россиян, которые живут в Великобритании, считается весьма обширным и солидным. Торговля между странами в 2016 году оценивалась в 14 миллиардов долларов, причем большая часть этой суммы приходилась на богатых россиян. Участники рынка полагают, что индустрия услуг может превратиться в «российское лобби» и не позволить ввести жесткие ограничения против состоятельных россиян.

Грози «Газпрому»

Помимо персональных санкций в отношении российской элиты, Великобритания рассматривает секторальные ограничения. Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что королевство намерено отказаться от поставок российского газа.

«Россия использует свои энергоресурсы в качестве источника политического давления на те страны, которые сильно от них зависят. Вместе с Европейским союзом мы продолжим обсуждать вопрос энергетической безопасности», — заявила британский премьер.

Структура поставок газа в Британию сложно диверсифицирована. Например, «Газпром» по итогам 2017 года поставил в Великобританию 16,26 миллиарда кубометров газа за 2,85 миллиарда долларов. Основную часть спроса Великобритания удовлетворяет с помощью собственных месторождений в Северном море, а также поставками из Норвегии . При этом «Газпром» занимает второе место среди поставщиков газа для крупнейших британских предприятий.

Министерство бизнеса, энергетики и промышленности Великобритании утверждает, что на российский газ приходится не более одного процента всего импорта газа в королевство. Однако здесь встает вопрос, как считать — часть поставок идет из континентальной Европы, где Великобритания покупает их на газовых хабах, на которых топливо уже де юре европейское, а де факто российское. Аналогично можно «считать» поставки российского сжиженного газа (СПГ) с проекта «Арктик СПГ-2» российской компании «Новатэк» , которая продает топливо трейдерам, а уже они продают его потребителям, включая Великобританию.

Российские власти достаточно спокойно отреагировали на угрозы со стороны Великобритании. Министр энергетики России Александр Новак уверен, что найти альтернативу российскому газу Великобритания просто не сможет из-за крайне привлекательной цены на российское топливо. Министр убежден, что подобный поиск принесет британским компаниям только вред и убытки.

Немецкий разворот

Параллельно с Великобританией о сокращении газовой зависимости от России заговорила канцлер ФРГ Ангела Меркель . Как и Британия, Германия присматривается к поставкам сжиженного природного газа, правда, оперативно перейти на этот вид топлива у Германии не получится — нет необходимых СПГ-терминалов. Этот вопрос Берлин намерен решить достаточно оперативно — коалиционное соглашение по итогам недавних выборов в Бундестаг предполагало создание СПГ-терминала в Брунсбюттеле, который находится недалеко от Гамбурга.

Стоимость терминала составит около 500 миллионов евро, а запустить работу терминала планируется уже в 2022 году. Более того, власти рассматривают вариант строительства еще одного терминала в Дуйсбурге , смета проекта аналогична, правда, построить его быстро немцы также не смогут.

Меркель грамотно лавирует в текущей мировой повестке. С одной стороны, она выражает поддержку и солидарность британским властям, поддерживая антироссийский дискурс, декларируя снижение зависимости от российского газа, с другой стороны, канцлер не так категорична в отношении российского проекта «Северный поток-2». Отравление Скрипаля сделало ее позицию более нейтральной, однако она по-прежнему поддерживает новый российский газопровод, который выгоден немецкому бизнесу.

Против потока

Импорт СПГ в Европу в последние годы стабильно растет — по итогам 2017 года на долю СПГ приходилось 16 процентов всего импорта газа в Европу, причем в ближайшие пять лет эта доля вырастет с текущих 100 миллионов кубометров СПГ в день до 266 кубометров.

Европейский рынок СПГ в 2017 году вырос на 53 процента, для сравнения среднемировой темп прироста в 2017 году составил 33 процента. Причем США пока не вышли на проектные мощности поставок — они только пятые по импорту СПГ в ЕС. На долю российских поставок в Европу приходится 44 процента, Норвегия занимает вторую строчку с долей в 33 процента, за СПГ третье место.

Отравление Скрипаля дало сразу нескольким странам дополнительный повод против «Северного потока-2». Российский проект с новой силой раскритиковала Польша , у которой, кстати, есть собственный СПГ-терминал. Замминистра иностранных дел республики Конрад Шиманьский убежден, что после инцидента в Солсбери «сложилась новая ситуация». Президент Польши Анджей Дуда даже пытался переубедить Ангелу Меркель в отношении «Северного потока-2» во время визита канцлера в Польшу. Меркель от громких заявлений воздержалась.

Помимо Польши на отравлении Скрипаля решили сыграть и США. Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий потребовала от администрации Дональда Трампа заблокировать проект российского газопровода.

«Мы должны дать понять нашим европейским союзникам, что мы полны решимости поддержать их энергетическую независимость и уберечь их от пагубного влияния "Северного потока-2" в долгосрочной перспективе», — говорилось в тексте заявления.

Вероятно, американские парламентарии просто лоббируют поставки СПГ в Европу.

Традиционно против «Северного потока-2» выступает Украина , власти которой готовы подвести практически любой аргумент в противовес российскому проекту. Президент Украины Петр Порошенко даже заявил о готовности начать поставки СПГ из Катара, правда, для этого Киеву придется воспользоваться либо польским, либо турецким СПГ-терминалом.

При этом и Россия даже в случае одобрения «Северного потока-2» не сможет сразу воспользоваться им на полную мощность и отказаться от украинского транзита из-за неготовности европейской газотранспортной системы. Российский проект рассчитан на поставки до 55 миллиардов кубометров в год, однако немецкая сторона не успеет достроить к началу поставок газопровод Eugal, вследствие чего Россия сможет экспортировать только 34 миллиарда кубов.