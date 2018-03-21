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Рубль получил мощную поддержку
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Рубль получил мощную поддержку 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В списке факторов, которые на этой неделе будут играть в пользу укрепления рубля, появился еще один, рассказал "Российской газете" начальник аналитического департамента УК "БК "Сбережения" Сергей Суверов. Им, считает он, являются ожидания игроков заседания Центрального банка по ставке, которое должно состояться в ближайшее время.
"В преддверии такого события всегда растет спрос на рублевые облигации и соответственно спрос на рубль, — напоминает эксперт. — На этом фоне курс национальной валюты в целом остается стабильным. Состоявшиеся выборы внесли определенность, и многие игроки теперь ждут усиления экономического блока правительства, которое может позитивно сказаться, например, на бюджетной сбалансированности".
А вот решение ФРС о возможном повышении ставки достаточно ожидаемо и уже заложено в курсовые игры, резюмирует Суверов.
"Я согласен, что ставка в США будет повышена, — отмечает и заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов Абрамов. — Однако главная интрига заключается в том, будет в 2018 году три или четыре повышения? Это важно, потому что в итоге и результат будет другой. Рынок, кстати, ожидает четырех повышений".
Прогноз Абрамова: когда ФРС ставку повысит (это произойдет уже сегодня), ничего существенного в отношении развивающихся рынков не произойдет.
"Да, ее рост немного, на один день, может понизить американские глобальные индексы, но в сущности это будет разовый психологический скачок, который не изменит динамики рынков, включая и российский", — уверен эксперт.
Вчера рубль ослабел к доллару и евро на утренних торгах, в рамках которых определяется официальный курс национальной валюты. Однако далее, днем, он сумел переломить негативную тенденцию, укрепляясь к обеим валютам при поддержке растущей нефти и того факта, что компании, работающие "на экспорт" начали подготовку к пику налоговых выплат, который приходится на конец текущего месяца.
Официальный курс доллара на завтра, 21 марта, составляет 57 рублей 70 копеек (укрепление на 15 копеек). За один евро дают 71 рубль 23 копейки (укрепление на 63 копейки).
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