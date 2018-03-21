Встреча G20 не ослабила угрозу торговой войны

Москва , 21 марта — «Вести. Экономика». Мировые финансовые лидеры во вторник отвергли протекционизм и призвали к «дальнейшему диалогу» по вопросам торговли, но не смогли ослабить угрозу торговой войны, сообщает Reuters

Фото: EPA-EFE/DAVID FERNANDEZ

Министры финансов и глав центральных банков 20 крупнейших экономик мира в ходе двухдневной встречи обсудили проблемы торговли как риск для роста.

Но после переговоров участники встречи G20 договорились лишь работать над укреплением вклада торговли в экономики своих стран и признали необходимость в более активных диалоге и действиях.

"Мы подтверждаем выводы наших лидеров по вопросам торговли, сделанные на Гамбургском саммите, и признаем необходимость дальнейшего диалога и действий. Мы работаем над укреплением вклада торговли в наши экономики", — говорится в итоговом заявлении министров стран G20.

Однако декларация мало способствует ослаблению опасений по поводу торговой войны.

Как сообщали «Вести. Экономика», ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на импорт стали и алюминия из всех стран, за исключением Канады Мексики . Пошлины на импорт стали составят 25%, на ввоз алюминия — 10%. Они вступят в силу в пятницу.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа готовит пошлины на импорт из Китая продукции телекоммуникационного и технологического секторов стоимостью до $60 млрд США разрабатывают эти меры в рамках расследования в отношении практик Китая в сфере интеллектуальной собственности.

По словам двух источников Reuters, знакомых с ситуацией, об этих мерах Трамп также объявит к пятнице.

В Гамбургской декларации 2017 года, которую финансовые лидеры упомянули во вторник, говорится, что страны G20 будут «продолжать борьбу с протекционизмом, включая все недобросовестные торговые практики».

Однако в ней также сказано, что лидеры G20 «признают роль законных инструментов торговой защиты». Эта двусмысленность предоставляет США аргумент в защиту их пошлин.

Министр финансов США Стивен Мнучин дал понять, что американские пошлины представляют собой законный способ торговой защиты.

"Мы должны быть готовы действовать в интересах США, опять же, защищать свободную и справедливую взаимную торговлю", — сказал он на пресс-конференции после переговоров, добавив, что всегда есть риск того, что другие страны примут ответные меры.

"Существует риск торговой войны, президент сказал, что мы не боимся участвовать в торговой войне, учитывая размер нашего рынка, размер нашей экономики и тот факт, что у нас большой торговый дефицит, — заявил Мнучин. — Что касается вопроса стали и алюминия, это [введение пошлин] результат недобросовестных торговых практик, и именно поэтому мы ответили таким образом".

Европейские официальные лица заявили, что в торговой войне не будет победителей, а «Большая двадцатка» объединилась в поддержку «многосторонности».