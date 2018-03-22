Трамп объявит торговые меры против Китая

На 12.30 по вашингтонскому времени (19.30 мск) запланировано подписание меморандума «о борьбе с экономической агрессией Китая», говорится в ежедневном расписании Трампа, которое распространил Белый дом.

Ранее представитель пресс-службы президента Радж Шах заявил, что Трамп считает правительство Китая ответственным за сознательные усилия по манипулированию рынком, кражу технологий и интеллектуальной собственности из США.

В Пекине обвинения США отвергли и призвали Трампа «не поддаваться эмоциям».

Трамп также намерен до пятницы объявить о новых ввозных пошлинах на алюминий и сталь из ряда стран, включая Китай и Россию

Торговый дефицит США в товарообмене с Китаем составил в 2017 году рекордные 375 миллиардов долларов.