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Трамп объявит торговые меры против Китая
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Трамп объявит торговые меры против Китая 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявит в четверг о мерах в области против Китая, сообщил Белый дом.
На 12.30 по вашингтонскому времени (19.30 мск) запланировано подписание меморандума «о борьбе с экономической агрессией Китая», говорится в ежедневном расписании Трампа, которое распространил Белый дом.
Ранее представитель пресс-службы президента Радж Шах заявил, что Трамп считает правительство Китая ответственным за сознательные усилия по манипулированию рынком, кражу технологий и интеллектуальной собственности из США.
В Пекине обвинения США отвергли и призвали Трампа «не поддаваться эмоциям».
Трамп также намерен до пятницы объявить о новых ввозных пошлинах на алюминий и сталь из ряда стран, включая Китай и Россию.
Эксперты опасаются, что протекционистские меры Трампа приведут к большой торговой войне с участием США, Китая, Евросоюза и, вероятно, других стран. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл предупредил в среду на слушаниях в конгрессе об угрозе торговой войны.
Торговый дефицит США в товарообмене с Китаем составил в 2017 году рекордные 375 миллиардов долларов.
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