США и Евросоюзу не удалось договориться по вопросу введения протекционистских тарифов на импорт фотоэлектрической продукции

Согласно документу, совместно представленному США и Евросоюзом, в ходе консультаций, проведенных 15 февраля, Евросоюз предложил Вашингтону не вводить протекционистские тарифы на импорт из ЕС фотоэлектрической продукции, а принять такие альтернативные меры, как ограничение импортной квоты или установление минимальных импортных цен. Однако данное предложение было отклонено Вашингтоном.

Стороны также не договорились о соответствующих компенсациях после введения протекционистских мер, но согласились внимательно отслеживать влияние этих мер на торговлю.

Напомним, что 22 января Офис торгового представителя США объявил о введении протекционистских пошлин на импорт стиральных машин и фотоэлементов. Односторонние действия США вызвали озабоченность различных сторон по поводу усиления торгового протекционизма. Евросоюз выразил сожаление в связи с решением Вашингтона и заявил, что у него есть серьезные сомнения в совместимости подобных действий с правилами ВТО. —0—