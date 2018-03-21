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США и Евросоюзу не удалось договориться по вопросу введения протекционистских тарифов на импорт фотоэлектрической продукции
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США и Евросоюзу не удалось договориться по вопросу введения протекционистских тарифов на импорт фотоэлектрической продукции 

ИА Синьхуа 5 часов назад
Женева, 21 марта /Синьхуа/ — США и Евросоюзу не удалось достичь единства мнений по протекционистским мерам, которые США могут ввести в отношении импортируемой из ЕС фотоэлектрической продукции. Об этом говорится в документе, опубликованном во вторник Всемирной торговой организацией /ВТО/.
Согласно документу, совместно представленному США и Евросоюзом, в ходе консультаций, проведенных 15 февраля, Евросоюз предложил Вашингтону не вводить протекционистские тарифы на импорт из ЕС фотоэлектрической продукции, а принять такие альтернативные меры, как ограничение импортной квоты или установление минимальных импортных цен. Однако данное предложение было отклонено Вашингтоном.
Стороны также не договорились о соответствующих компенсациях после введения протекционистских мер, но согласились внимательно отслеживать влияние этих мер на торговлю.
Напомним, что 22 января Офис торгового представителя США объявил о введении протекционистских пошлин на импорт стиральных машин и фотоэлементов. Односторонние действия США вызвали озабоченность различных сторон по поводу усиления торгового протекционизма. Евросоюз выразил сожаление в связи с решением Вашингтона и заявил, что у него есть серьезные сомнения в совместимости подобных действий с правилами ВТО. —0—
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