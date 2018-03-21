Госдеп пригрозил санкциями компаниям, работающим над «Северным потоком‐2» 

Представитель госдепартамента Хизер Нойерт объявила, что США может наказать санкциями иностранные компании, которые будут работать над строительством газопровода «Северный поток‐2»
Мы ясно говорили, что компании, которые участвуют в работах, связанных с предназначенными для экспорта энергоносителей трубопроводами, могут подвергнуться санкциям в рамках санкционного закона CAATSA
— Хизер Нойерт.
В Вашнгтоне считают, что реализация «Северного
потока-2 » может «поставить под угрозу» энергобезопасность европейских стран в том случае, если Россия получит еще один рычаг давления на них, добавила представитель Госдепа.
О своем намерении бойкотировать «Северный
поток-2 » заявили представители нескольких стран Европы. После отравления в Лондоне бывшего разведчика ГРУ сразу несколько государств отметили необходимость снижения импорта газа из России.