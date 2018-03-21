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Госдеп пригрозил санкциями компаниям, работающим над «Северным потоком‐2»
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Госдеп пригрозил санкциями компаниям, работающим над «Северным потоком‐2» 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Представитель госдепартамента Хизер Нойерт объявила, что США может наказать санкциями иностранные компании, которые будут работать над строительством газопровода «Северный поток‐2»
Мы ясно говорили, что компании, которые участвуют в работах, связанных с предназначенными для экспорта энергоносителей трубопроводами, могут подвергнуться санкциям в рамках санкционного закона CAATSA
— Хизер Нойерт.
В Вашнгтоне считают, что реализация «Северного
потока-2  » может «поставить под угрозу» энергобезопасность европейских стран в том случае, если Россия получит еще один рычаг давления на них, добавила представитель Госдепа.
О своем намерении бойкотировать «Северный
поток-2  » заявили представители нескольких стран Европы. После отравления в Лондоне бывшего разведчика ГРУ сразу несколько государств отметили необходимость снижения импорта газа из России.
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