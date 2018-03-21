Госдеп пригрозил санкциями компаниям, работающим над «Северным потоком‐2»

Мы ясно говорили, что компании, которые участвуют в работах, связанных с предназначенными для экспорта энергоносителей трубопроводами, могут подвергнуться санкциям в рамках санкционного закона CAATSA

— Хизер Нойерт.

В Вашнгтоне считают, что реализация «Северного

потока-2 » может «поставить под угрозу» энергобезопасность европейских стран в том случае, если Россия получит еще один рычаг давления на них, добавила представитель Госдепа.

О своем намерении бойкотировать «Северный