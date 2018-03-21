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Профильный комитет ЕП проголосует по поправкам к закону по газу ЕС
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Профильный комитет ЕП проголосует по поправкам к закону по газу ЕС 

Прайм 4 часа назад
БРЮССЕЛЬ, 21 мар /ПРАЙМ/. Профильный комитет Европарламента (ЕП) по промышленности, энергетике и исследованиям планирует 21 марта проголосовать по предложенным Еврокомиссией (ЕК) поправкам к Газовой директиве Евросоюза, свидетельствуют материалы ЕП.
ЕК в ноябре 2017 года предложила внести поправки в Газовую директиву. Их цель — сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства Евросоюза применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории ЕС, которые идут из или в третьи страны.
К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать «голубое топливо», разделение деятельности по продаже и транспортировке газа.
Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов. Еврокомиссия предложила, чтобы новые правила, в случае вступления в силу, коснулись бы не только будущих газопроводов, но и уже существующих. Однако для последних страны Евросоюза смогут делать исключения, предложила ЕК. Таким образом, по задумке Еврокомиссии, новые правила могут затронуть не только будущий «Северный поток-2», но и действующий «Северный поток».
Однако прежде, чем вступить в силу, эти поправки должны быть согласованы Советом ЕС и Европарламентом.
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