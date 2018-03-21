Обходные маршруты: Украина взыскала в бюджет все активы «Газпрома» в стране

Власти Украины изъяли в государственный бюджет все находившиеся на территории страны средства «Газпрома» . Свои действия Киев объясняет решением Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), требующего с российской компании порядка $6,53 млрд При этом стоимость конфискованных активов составила всего $100 млн «Газпром» не признаёт обвинений АМКУ в монополизации украинского транзитного рынка. Между тем президент Украины Пётр Порошенко побывал в Катаре и договорился начать переговоры о поставках сжиженного природного газа. Из-за отсутствия СПГ-терминалов на Украине вероятные поставки катарского газа придётся осуществлять или через Польшу , или по «турецкому маршруту».

«Мы уже взыскали часть средств: всё, что было у «Газпрома» на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет. Это более 100 млн гривен», — заявил Петренко. Украинские власти взыскали все находившиеся на территории страны средства «Газпрома», заявил министр юстиции Павел Петренко . По его словам, эти активы в размере 100 млн гривен (около $3,8 млн) уже изъяты в государственный бюджет.

«Есть соответствующее поручение премьер-министра Гройсмана, и мы сейчас имеем хорошие перспективы и хорошие наработки по выполнению этих решений не только на Украине, но и в других странах, с которыми у Украины есть соответствующие соглашения», — добавил Петренко. По его словам, в дальнейшем Киев намерен взыскать с российской компании ещё $2,56 млрд по решениям Стокгольмского арбитража и 172 млрд гривен (порядка $6,53 млрд) по требованию Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Глава Минюста заявил, что его ведомство будет сотрудничать с коллегами, «чтобы заставить Россию выплатить все долги до копейки».

Ранее украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что «Газпром» должен выплатить Киеву $8,5 млрд, и Украина намерена принудительно взыскать эти средства, «применяя международные процедуры».

В пресс-службе правительства рассказали, что в рамках выполнения решения АМКУ было арестовано имущество компаний «Газтранзит», «Газпромсбыт Украины», « Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины» и «Институт ЮЖНИИПРОГАЗ». В частности, пакет акций «Газпрома» в «Газтранзите» оценивается в 630,8 млн грн ($24 млн), которые киевские власти намерены выставить на открытый аукцион, передаёт УНИАН

Российский энергетический гигант неоднократно оспаривал решение АМКУ в различных судебных инстанциях Украины, однако в октябре 2017 года Хозяйственный суд Киева разрешил взыскивать не только размещённые в банках средства «Газпрома», но и любое имущество компании.

«Украина может найти любого транзитёра, но кроме «Газпрома» там никого нет. Он не владеет трубой, ничем не владеет, к чему претензии?» — отметил эксперт. Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с RT пояснил, что в связи с арестом имущества «Газпрома» речь идёт не о Стокгольмском арбитраже, чьи решения российская компания должна признавать. Речь о вердикте АМКУ, обвинившего «Газпром» в монополизации украинского транзитного рынка, которое энергетический гигант не признаёт.

«Украинские власти и суды могут принять любое решение. Они нашли доли в компаниях, которые давно не функционируют, всё это арестовали, получилось далеко не $6 млрд Им нужно добиться международных решений. В международных инстанциях это решение признавать не будут. Они будут кричать, требовать, но это ничем не закончится», — заявил собеседник RT.

В то же время, говоря о решении Стокгольмского арбитража, Правосудов отметил, что «Газпром» обязан принять его вердикт. Вместе с тем в настоящее время российская компания подаёт апелляцию.

«Если присудят ту же сумму или меньшую, то «Газпром» вынужден будет согласиться, поскольку признаёт эту юрисдикцию, придётся либо платить, либо договариваться. Именно поэтому «Газпром» подал документы на расторжение договора с Украиной. Стокгольм пересмотрел все условия — фактически договора не существует, он изменил условия по всему: по объёму, по цене поставок, по штрафным санкциям, раньше они не предусматривались, теперь они их накладывают. «Газпром» пытается пересмотреть условия на более вменяемые и выгодные, об этом стороны будут договариваться, искать компромисс», — добавил Правосудов.

Катарский вариант

Между тем президент Украины Пётр Порошенко на днях находился с официальным визитом в Катаре. По его словам, в ходе поездки прошли «чрезвычайно важные переговоры по диверсификации источников газоснабжения». Стороны обсудили перспективы выхода катарского СПГ на украинский рынок.

«Мы договорились, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ», — заявил Порошенко.

Катар готовий надати Україні скраплений газ. Це — унікальна можливість підвищити енергетичну безпеку нашої держави. pic.twitter.com/8ChnaLzUAl— Петро Порошенко (@poroshenko) 20 марта 2018 г.

Он рассказал, что поставки катарского СПГ на Украину возможны через терминал в Польше, а также по «турецкому маршруту» через Босфор. Отмечается, что переговоры по этому вопросу должны состояться в ближайшее время.

Порошенко отметил, что эти источники поставок СПГ «создадут уникальные возможности повышения энергетической безопасности Украины».

Игорь Юшков. «Здесь мы видим два варианта газоснабжения из Катара. Первый — это строительство СПГ-терминала на Украине, идея давняя. Они даже договорились с компанией Gas Natural Fenosa о том, что они им его построят. Но в итоге оказалось, что человек, с которым подписали соглашение, жулик и горнолыжный инструктор, выдал себя за менеджера компании. На этом весь проект закончился», — отметил эксперт. О вероятных трудностях, с которыми может столкнуться Киев при реализации катарского проекта, RT рассказал ведущий эксперт Фонда энергетической безопасности

«Если говорить о варианте прокачки через Польшу — этот газ будет очень дорогим для Украины. Катар отправляет основные объёмы на азиатский рынок, а там цены выше. Поэтому здесь Украине придётся бороться с Южной Кореей, Китаем и Японией», — добавил собеседник RT. «Плюс во время этих переговоров Турция заявила, что не пропустит СПГ-танкеры через свои проливы, поскольку будет перегруз пропускной способности», — заявил Юшков.

По его словам, Украине так или иначе всё равно придётся закупать «физический российский газ», который будет приходить в страну обходными газопроводами.

«Скорее всего, если не заключат контракт на поставку газа «Газпромом», то Украина будет закупать российский газ из Польши, который придёт по газопроводу «Ямал—Европа». Либо с южного направления, тот, что придёт в Турцию по «Турецкому потоку», и дальше будет идти из Болгарии Румынии , либо из Венгрии », — заключил Юшков.

«Если вы посмотрите на карту, то не увидите ни одного терминала по приёму сжиженного газа на Украине, закупки можно осуществлять, если катарский газ придёт в Польшу и по трубам попадёт на Украину. Польша покупает катарский газ, он существенно дороже. Если какие-то поставки будут, то в смешных объёмах, просто чтобы продемонстрировать некую победу украинских властей», — отметил эксперт. В свою очередь, директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов предположил, что соглашение с Катаром преследует, скорее, политические и имиджевые цели, нежели реально может обеспечить энергетическую независимость Украины.

При этом, говоря о развитии газового конфликта между Россией и Украиной, постепенно перерастающего в энергетическое размежевание двух стран, собеседник RT отметил, что «Газпром» напрямую не поставляет газ на Украину уже больше двух лет.

«Они не модернизуют газотранспортную систему. Она создавалась в конце 1960-х годов, и уже самые новые трубы надо менять, не говоря о компрессорных подстанциях, которые технологически устарели», — подчеркнул эксперт. «Они закупают тот же самый газ в Европе с наценкой. Таким образом они «победили» зависимость от России. Если они готовы переплачивать за газ, то они могут купить его, где угодно. А «Газпром» развивает обходные маршруты, поскольку видит, что с Украиной не удаётся договориться», — рассказал Правосудов.

По его словам, украинский маршрут так или иначе надо заменять, поскольку пока он «держится» за счёт того, что используется не на все 100% и наиболее старую часть отключают, однако такая практика не может продолжаться длительное время. Вместе с тем собеседник RT отметил, что пока что Россия не сможет полностью отказаться от транзита через территорию Украины.

«Газпром» строит обходные маршруты, что неизбежно. Закупки российского газа в Европе растут: за последние четыре года на 50 млрд кубов увеличился экспорт в Европу. Даже если «Северный поток—2» будет построен, всё равно нужна будет украинская система, но, конечно, не в таком объёме», — подытожил Правосудов.

Стоит отметить, что в среду, 21 марта, профильный комитет Европарламента должен проголосовать по предложенным Еврокомиссией поправкам к Газовой директиве ЕС . В случае их принятия определённые нормы энергетического законодательства Евросоюза будут распространяться также на морские участки газопроводов. Таким образом, эти правила могут затронуть не только строящийся «Северный поток — 2», но и действующий газопровод «Северный поток».

«Правительство США считает, что этот проект в целом подорвёт энергетическую безопасность и стабильность Европы. Он предоставит России ещё один инструмент для оказания давления на европейские страны, особенно на такие, как Украина», — заявила Науэрт. На этом фоне официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт в очередной раз заявила, что американские власти выступают против проекта «Северный поток — 2», потому что он якобы подрывает стабильность и энергетическую безопасность Европы.

Также в Госдепе сообщили, что Вашингтон может ввести санкции против компаний, ведущих строительство нового газопровода.