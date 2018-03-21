Глава МВФ выступает против принятия исключительных мер в сфере торговли

"Мы не должны поддаваться искушению ориентироваться на внутренние проблемы, но вместо этого сотрудничать с целью сократить торговые барьеры и разрешить торговые споры, не обращаясь к исключительным мерам", — сказала она.

По словам Лагард, «сейчас настал подходящий момент для проведения реформ, чтобы сделать экономический рост более устойчивым, стабильным, сбалансированным и всеобъемлющим».