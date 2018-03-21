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Глава МВФ выступает против принятия исключительных мер в сфере торговли
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Глава МВФ выступает против принятия исключительных мер в сфере торговли 

ТАСС 5 часов назад
ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард выступила против принятия странами «исключительных мер» в сфере торговли. Об этом говорится в распространенном МВФ заявлении главы организации на встрече министров финансов и глав центробанков стран G20, завершившейся во вторник в Буэнос-Айресе.
"Мы не должны поддаваться искушению ориентироваться на внутренние проблемы, но вместо этого сотрудничать с целью сократить торговые барьеры и разрешить торговые споры, не обращаясь к исключительным мерам", — сказала она.
По словам Лагард, «сейчас настал подходящий момент для проведения реформ, чтобы сделать экономический рост более устойчивым, стабильным, сбалансированным и всеобъемлющим».
Президент США Дональд Трамп подписал 8 марта распоряжение о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Глава американской администрации уточнил, что размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия. При этом Трамп не исключил, что ряд стран, включая Канаду, Мексику и Австралию, будет освобожден от выплаты таких таможенных сборов. Новое распоряжение главы Белого дома вступает в силу 23 марта, изначально пошлины не будут взиматься с продукции, ввозимой из Канады и Мексики, поскольку Вашингтон намерен оценить прогресс в переговорах по пересмотру Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).
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