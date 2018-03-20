США грозит санкциями компаниям-участникам «Северного потока-2»

Нойерт отметила, что сотрудники госдепартамента подробно объясняли представителям других стран, как действует CAATSA (закон о противодействии противникам США посредством санкций).

«Мы считаем, что проект «Северный поток-2» поставит под угрозу энергетическую безопасность и стабильность Европы, если Россия получит еще один рычаг, с помощью которого она сможет оказывать давление на европейские страны, в частности на Украину », — подчеркнула она.

города Баумгартен. «Северный поток 2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км. Является расширением «Северного потока». По пропускной способности и протяжённости соответствует действующему газопроводу. Отличается составом акционеров подводной части. Параллельно текущему газопроводу OPAL немецкие компании сооружают газопровод Eugal для поставок газа к центральному газовому хабу ЕС