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США грозит санкциями компаниям-участникам «Северного потока-2»
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США грозит санкциями компаниям-участникам «Северного потока-2» 

Национальная Служба Новостей 54 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Санкции Соединенных Штатов Америки могут затронуть иностранные компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода «Северный поток-2», заявила представитель госдепа Хизер Нойерт.
Нойерт отметила, что сотрудники госдепартамента подробно объясняли представителям других стран, как действует CAATSA (закон о противодействии противникам США посредством санкций).
«Мы считаем, что проект «Северный поток-2» поставит под угрозу энергетическую безопасность и стабильность Европы, если Россия получит еще один рычаг, с помощью которого она сможет оказывать давление на европейские страны, в частности на Украину», — подчеркнула она.
«Северный поток 2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км. Является расширением «Северного потока». По пропускной способности и протяжённости соответствует действующему газопроводу. Отличается составом акционеров подводной части. Параллельно текущему газопроводу OPAL немецкие компании сооружают газопровод Eugal для поставок газа к центральному газовому хабу ЕС у города Баумгартен.
«Forbes» указывал, что одна из основных целей проекта — это прекращение транзита газа через Украину, что приведёт к тому, что бюджет Украины лишится 10% поступлений. Этот газопровод также делает невозможным схему «виртуального реверса», по которой Украина получала реально газ от Газпрома, оформленный как по фиктивным сделкам импорта без фактической прокачки таких объёмов.
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