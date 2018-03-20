Как крах золотого стандарта привёл к глобальному господству доллара

50 лет назад президент США Линдон Джонсон подписал закон об отмене золотого обеспечения доллара. Этот день стал закатом Бреттон-Вудской системы, определившей уклад мировой экономики после Второй мировой войны. Тем не менее американская нацвалюта осталась основным инструментом международных расчётов. При этом эксперты отмечают, что сейчас глобальная валюта печатается страной, у которой самый большой в мире внешний долг. Как Соединённые Штаты пришли к мировому финансовому доминированию — в материале RT. От Парижа к Бреттон-Вудсу

Прозрачная и понятная схема золотого стандарта с фиксированным курсом валют была закреплена Парижской валютной системой в середине XIX века.

Золото было основной «формой» мировых денег вплоть до Первой мировой войны. Однако глобальный вооружённый конфликт и связанная с ним масштабная инфляция, а затем и мировой экономический кризис конца 1920-х — начала 1930-х годов вынудили ряд мировых держав отказаться от привязки нацвалют к золоту.

В июле 1944 года, когда уже был ясен исход Второй мировой, стало очевидно и то, что в мировой экономике пора навести порядок. Его основы и принципы были заложены на Бреттон-Вудской конференции: участники определили принципы валютного регулирования послевоенной экономики ведущих держав, взяв за основу проверенный золотой стандарт.

Однако по итогам Бреттон-Вудса в приоритетном положении оказались США. Доллар жёстко привязали к золоту (курс был $35 за тройскую унцию). Все же остальные страны должны были поддерживать стабильный курс обмена на доллар, который фактически стал мировой резервной валютой: менять деньги на золото можно было лишь в том случае, если это были доллары или фунты стерлингов.

Более того, конвертировать доллары в золото могли лишь правительственные структуры. Продавать и хранить слитки благородного металла частным лицам и организациям было запрещено.

Эта политика была очень выгодна Вашингтону. После Второй мировой войны в американском Форт-Ноксе скопилось 70% всех мировых золотых запасов — в основном благодаря тому, что американские заводы и верфи стали главными производителями военных товаров, за которые расплачивались именно драгметаллом. Американская экономика и экспорт росли, опустошённая войной Европа поглощала американские товары, а бывшие колонии в 1950-е и 1960-е годы стали новыми рынками для продукции США.

Эксперты отмечают, что основным преимуществом золотого стандарта была стабильная цена валюты, система гарантировала защиту от инфляции и обеспечивала высокую устойчивость денежного обращения.

«Однако «золотая валюта» была крайне неудобна в международной торговле, ограничивала объёмы денежной массы и консервировала финансовую систему, мешая ей развиваться», — отметил в интервью RT профессор кафедры мировой и национальной экономики Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ Александр Бельчук.

Кризис системы

Постепенно положение дел стало меняться. Германия Япония вернулись к промышленному росту, Франция Великобритания преодолели послевоенный кризис, конкуренция на мировом рынке росла, и положение США уже не было таким доминантным.

К тому же в 1960-е годы США оказались вовлечены в изматывающее противостояние с СССР и в тяжёлую войну во Вьетнаме . Срочных реформ требовала и национальная социальная сфера: перед властями стояла зачала ликвидировать бедность, а также решить проблемы расовой сегрегации и системы образования.

В итоге к середине 1960-х годов доля США в мировой экономике снизилась с 35% до 27%, а золотой запас уменьшился почти в два раза. Не в последнюю очередь этому поспособствовала Франция, а точнее её лидер Шарль де Голль, пришедший к власти в 1959 году.

История с «доставкой» нескольких миллиардов долларов наличными к американским берегам с целью обменять их на золото вошла в историю. Некоторые специалисты до сих пор считают, что именно демарш де Голля стал отправной точкой в крушении золотого стандарта. Ведь примеру Франции последовали Германия и несколько других стран. Всё это не могло не пошатнуть американскую экономику.

«Экономический анахронизм»

Весной 1968 года золотой запас США составлял около $12 млрд, но основную часть этой суммы — $10,7 млрд — необходимо было постоянно держать в резерве, чтобы гарантировать обеспечение доллара золотом.

Ещё в январе 1968 года глава американского финансового ведомства Генри Фаулер заявил, что имеющегося свободного золотого запаса на сумму $1,3 млрд не хватит, чтобы поддерживать ещё год или два стабильный курс доллара к золоту, установленный в 1944 году.

Однако использование тех самых резервных $10,7 млрд позволило бы не только стабилизировать курс, но и принять ряд мер по оздоровлению экономики.

Это, по мнению Фаулера, имело ключевое значение для сохранения Бреттон-Вудской системы, которая, по его словам, способствовала росту мировой торговли и процветания. Фаулер говорил, что глобальную уверенность в силе доллара необходимо поддерживать.

Так, по его замыслу, Соединённые Штаты должны были направить весь свой золотой запас на то, чтобы убедить другие страны в способности поддерживать курс доллара к золоту, зафиксированный в Бреттон-Вудсе. Также правительству США необходимо было ввести антиинфляционный налог и установить контроль над государственными расходами для обеспечения роста своей экономики в условиях стабильного курса нацвалюты. Наконец, Америка должна была добиться устойчивого равновесия в своём платёжном балансе.

Однако аналитики полагают, что подобная политика по большому счёту была безрезультатной.

«Падение Бреттон-Вудской системы было неизбежным, потому что к последней четверти ХХ века золотое обеспечение валюты уже выглядело экономическим анахронизмом, лишь мешающим развитию финансов всех стран», — отметил в интервью RT президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

Решение Джонсона

Президент Линдон Джонсон 20 марта 1968 года подписал закон, отменявший требование к банкам — участникам ФРС хранить в золоте четверть стоимости американской валюты, находящейся в обращении.

Администрация президента тогда заявила, что имеющееся золото на сумму $10,7 млрд отныне будет доступно для продажи странам, желающим его приобрести. Расчёт Джонсона был прост: правительства других государств должны были сохранить свои доллары как более удобное средство для международных расчётов. Американские экономисты делали упор на то, что сила доллара зависит от мощности экономики США, а не от навязанного законом 25%-ного золотого резерва.

«Заинтересованность США была понятна: если бы вдруг все владельцы долларов потребовали их обеспечить золотом, то всего золота мира не хватило бы на выполнение такого обязательства. К тому же система без золотого обеспечения позволяет неограниченно печатать доллары и благодаря этому неограниченно финансировать американскую экономику», — пояснил политику США Абзалов.

По словам эксперта, сейчас США отличаются от Греции со всеми финансовыми проблемами этой страны только тем, что имеют флот, мощную армию и политическое влияние, что позволяет сохранять доллар в качестве главной резервной валюты.

«Глобальная валюта сейчас печатается страной, у которой самый большой в мире внешний долг», — подчеркнул Абзалов.

Деньги из воздуха

Немедленная реакция на момент отмены золотого обеспечения была крайне незначительной. Однако в среднесрочной перспективе стало ясно: наращивать госрасходы можно было буквально из воздуха.

Федеральная резервная система, освобождённая президентом Джонсоном от необходимости сохранять золотой резерв, могла просто напечатать деньги и выпустить их на мировой рынок.

Спустя несколько лет США пошли на ещё более радикальный шаг. 15 августа 1971 года президент Никсон выступил с заявлением, что отныне США прекращают обмен долларов на золото, оставив все страны мира с теми долларовыми запасами, что у них были накоплены. Это событие получило название «никсоновский шок».

Золото ушло из международных расчётов. А доллар так и остался главной мировой резервной валютой, правда, по мнению экспертов, фактически ничем не обеспеченной и порой весьма нестабильной.

«В настоящее время мы живём в эпоху плавающих цен на валюту, когда ценность денег той или иной страны обеспечивается не её золотым запасом, а лишь силой её экономики. К положительным сторонам этого можно отнести существенное расширение возможностей развития экономики, к отрицательным — превращение денежного обращения в самую нестабильную часть современной мировой экономики, наиболее уязвимую для различных кризисных явлений», — подытожил Бельчук.