Рынок акций Португалии закрылся ростом, PSI 20 прибавил 0,46%

Investing.com — Фондовый рынок Португалии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов промышленности, потребительских товаров и коммунальных услуг.

На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 подорожал на 0,46%.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции EDP Renovaveis (LS:EDPR), которые подорожали на 0,1850 п. (2,48%), закрывшись на отметке в 7,6550. Котировки Mota Engil (LS:MOTA) выросли на 0,0750 п. (2,07%), завершив торги на уровне 3,6900. Бумаги CTT Correios de Portugal SA (LS:CTT) выросли в цене на 0,0560 п. (1,78%), закрывшись на отметке 3,2000.

Лидерами падения стали акции Nos SGPS SA (LS:NOS), цена которых упала на 0,0540 п. (1,13%), завершив сессию на отметке 4,7060. Акции EDP (LS:EDP) поднялись на 0,0140 п. (0,47%), закрывшись на уровне 2,9930, а Corticeira Amorim (LS:CORA) снизились в цене на 0,040 п. (0,40%) и завершили торги на отметке 10,060.

На Лиссабонской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (20) превысило количество закрывшихся в минусе (10), а котировки 5 акций практически не изменились.

Котировки акций EDP Renovaveis (LS:EDPR) выросли до максимума, подорожав на 2,48%, 0,1850 п., и завершили торги на отметке 7,6550. Котировки акций Nos SGPS SA (LS:NOS) упали до 3-летнего минимума, подешевев на 1,13%, 0,0540 п., и завершили торги на отметке 4,7060.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае прибавил 2,03%, или 1,34, достигнув отметки $67,39 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 2,24%, или 1,39, до $63,52 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подешевели на 0,46%, или 6,00, до отметки $1.311,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,62% до 1,2260, а котировки EUR/GBP упали на 0,49%, достигнув отметки 0,8753.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,48% до 89,90.