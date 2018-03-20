Пул условных валютных резервов БРИКС может быть протестирован в 2018 г.

"Готовимся к первому тестированию в этом году", — сказала Юдаева, отвечая на соответствующий вопрос.

Россия, Цель функционирования пула условных валютных резервов заключается во взаимном предоставлении центральными банками стран БРИКС денежных средств в долларах США в случае возникновения проблем с долларовой ликвидностью. Соглашение о создании пула было подписано 15 июля 2014 года в рамках саммита БРИКС в Бразилии . Объем пула составил $100 млрд, из которых $41 млрд вносит Китай Индия и Бразилия вносят по $18 млрд, Южная Африка — $5 млрд

Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак ранее сообщал, что цель создания пула — оперативное реагирование на резкие колебания валютных рынков и страховка на случай дефицита долларовой ликвидности.

При этом сам пул, по словам Сторчака, должен был быть «виртуальным»: центробанки стран БРИКС договариваются не о выделении средств в отдельный фонд, а о создании юридической среды, в рамках которой деньги оставались бы в валютных резервах стран-участниц. В случае необходимости средства из пула могут быть предоставлены в рамках валютной торгово-обменной операции для оказания помощи государствам— участникам или предотвращения кризиса ликвидности.