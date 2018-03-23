Рынок акций Нигерии закрылся ростом, NSE 30 прибавил 0,23%

Investing.com — Фондовый рынок Нигерии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов банковских услуг, страхования и нефти и газа.

На момент закрытия на бирже Lagos NSE 30 поднялся на 0,23%.

В лидерах роста среди компонентов индекса NSE 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Diamond Bank (LAGOS:DIAMONB), которые подорожали на 0,180 п. (9,14%), закрывшись на отметке в 2,150. Котировки Wapco (LAGOS:WAPCO) выросли на 2,50 п. (5,26%), завершив торги на уровне 50,00. Бумаги Zenithbank (LAGOS:ZENITHB) выросли в цене на 1,40 п. (4,86%), закрывшись на отметке 30,20.

Лидерами падения стали акции Pz Cussons LG (LAGOS:PZ), цена которых упала на 0,95 п. (4,13%), завершив сессию на отметке 22,80. Акции Guiness Nig (LAGOS:GUINNES) поднялись на 2,85 п. (2,71%), закрывшись на уровне 102,15, а Nestle Nig (LAGOS:NESTLE) снизились в цене на 33,00 п. (2,44%) и завершили торги на отметке 1.283,20.

На бирже Lagos количество подешевевших бумаг (50) превысило количество закрывшихся в плюсе (40), а котировки 6 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 1,68%, или 1,08, достигнув отметки $65,38 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае выросли на 1,45%, или 1,00, до $69,91 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подорожали на 1,54%, или 20,50, до отметки $1.347,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NGN выросла на 0,17% до 444,400, а котировки USD/NGN повысились на 0,14%, достигнув отметки 360,500.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,42% до 89,09.