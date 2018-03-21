Рынок акций Нигерии закрылся падением, NSE 30 снизился на 0,50%

Investing.com — Фондовый рынок Нигерии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов страхования, производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий и нефти и газа.

На момент закрытия на бирже Lagos NSE 30 подешевел на 0,50%, достигнув месячного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса NSE 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Fidelitybk (LAGOS:FIDELIT), которые подорожали на 0,180 п. (7,76%), закрывшись на отметке в 2,500. Котировки Dangote Flour Mills PLC (LAGOS:DANGFLOUR) выросли на 0,75 п. (5,00%), завершив торги на уровне 15,45. Бумаги Guiness Nig (LAGOS:GUINNES) выросли в цене на 4,80 п. (4,79%), закрывшись на отметке 102,00.

Лидерами падения стали акции Wapco (LAGOS:WAPCO), цена которых упала на 3,30 п. (6,55%), завершив сессию на отметке 47,05. Акции Skye Bank (LAGOS:SKYEBAN) поднялись на 0,040 п. (5,00%), закрывшись на уровне 0,760, а Pz Cussons LG (LAGOS:PZ) снизились в цене на 1,15 п. (4,88%) и завершили торги на отметке 22,40.

На бирже Lagos количество подешевевших бумаг (60) превысило количество закрывшихся в плюсе (32), а котировки 11 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 2,33%, или 1,48, достигнув отметки $65,02 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае выросли на 2,52%, или 1,70, до $69,12 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подорожали на 0,71%, или 9,30, до отметки $1.321,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NGN снизилась на 0,32% до 441,880, а котировки USD/NGN не изменились 0,00%, достигнув отметки 360,500.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,23% до 89,80.