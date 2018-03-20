Moody's назвало условие для достижения исторического максимума по кредитному рейтингу РФ

"Позитивный прогноз по кредитному рейтингу РФ (Ва1 по Moody's) не был обусловлен ожиданием реализации соответствующей программы поддержки экономики в среднесрочной перспективе. Поэтому кредитный рейтинг России может достичь близких к исторически максимальным значений в случае, если эта программа будет в том или ином виде реализована", — отметила Линдоу.

В своем обращении к Федеральному Собранию президент обозначил цель роста российской экономики в 1,5 раза на душу населения к середине 2024-2025 годов, но не сказал, за счет чего он будет достигнут, указывает Линдоу.

Существующие структурные ограничения в экономике ограничивают ее потенциальный рост на уровне приблизительно 1,5-2%, считают в Moody's. «Стареющее население, хроническая нехватка инвестиций, зависимость от нефтегазовых доходов, высокий уровень бедности и неравенства блокируют любой рост — не говоря даже о международных санкциях», — отмечает эксперт.

Многое будет зависеть от того, какая стратегия роста из трех представленных президенту планов будет выбрана и в какой мере ее реализацию осложнят санкции, которые блокируют России доступ к западным технологиям и ноу-хау, поясняет она.

Стратегии роста

По мнению Линдоу, два из этих плана экономического развития, авторами которых являются бывший министр финансов Алексей Кудрин и министр экономики Максим Орешкин , включают широкий спектр структурных реформ в государственных и частных секторах, которые могут частично ослабить негативный эффект старения населения, а также улучшить инвестиционный климат.

При этом реализация многих из предложенных авторами этих планов мер может встретить, по словам эксперта, сопротивление со стороны представителей «олигархически доминируемой рыночной системы». Поэтому коренные изменения могут произойти только при условии полной поддержки со стороны президента, отмечает она.

Третий план развития экономики, предложенный Столыпинским клубом, напротив, снижает роль государства в текущей экономической модели. Поэтому, скорее всего, за основу роста он взят не будет, считает Линдоу.

"Учитывая направление развития макроэкономической политики в последние годы, правительство, скорее всего, отклонит предложения Столыпинского клуба и вместо этого предпринимает попытку использовать элементы планов Кудрина или Орешкина", — отмечает она.

Успех или провал таких усилий и ликвидация отставания темпов роста экономики России от развивающихся рынков будет важным фактором формирования долгосрочного кредитного профиля страны, указывает аналитик.