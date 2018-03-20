Савченко заявила, что не будет бежать с Украины

По словам Савченко, ей нравится европейская культура, «нравятся дороги, нравится уровень жизни», однако ей хочется вернуться на Украину.

«Я никуда никогда не буду бежать с Украины», — подчеркнула она. Ранее Савченко заявила, что считает власть на Украине позорной.

16 марта она также подтвердила планы по выдвижению своей кандидатуры на пост президента Украины в 2019 году.