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Источник: ЕС примет ответные меры против США по пошлинам, если переговоры провалятся
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Источник: ЕС примет ответные меры против США по пошлинам, если переговоры провалятся 

ТАСС 5 часов назад
БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Евросоюз примет ответные меры против США в связи с введением пошлин на металлы, если переговоры между Брюсселем и Вашингтоном по этому вопросу провалятся. Об этом заявил во вторник журналистам представитель ЕС в преддверии саммита сообщества 22-23 марта в Брюсселе.
"Если переговоры не приведут к результатам, то у ЕС не будет другого выбора, кроме как принять ответные меры в рамках ВТО", — сказал он.
По его словам, в настоящее время еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём находится в пути в Вашингтон, чтобы провести переговоры с американскими коллегами. «Конечно, саммит учтет результаты этих переговоров, — отметил дипломат. — Но в заключениях саммита лидеры поддержат предложения и рекомендации Еврокомиссии. Также мы полагаем, что ЕС должен быть более разумным и ответственным, чем наши американские партнеры».
Президент США Дональд Трамп подписал 8 марта распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Президент заявлял, что размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для стран, поставляющих эту продукцию в США. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов — среди них Канада, Мексика и Австралия.
10 марта в Брюсселе прошли переговоры по этой проблеме еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрём и представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера. Единственным итогом этих консультаций стало решение продолжить их на этой неделе.
В среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге заместитель председателя Еврокомиссии Юрки Катайнен выразил надежду на то, что эти тарифы не будут распространяться на страны ЕС, учитывая союзнические отношения между европейскими столицами и Вашингтоном. В свою очередь председатель Европейского совета Дональд Туск указал на то, что подобные шаги плохо влияют на трансатлантическое партнерство и призвал вернуться к переговорам о торговле между США и ЕС.
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