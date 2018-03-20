Источник: ЕС примет ответные меры против США по пошлинам, если переговоры провалятся

БРЮССЕЛЬ , 20 марта. / ТАСС /. Евросоюз примет ответные меры против США в связи с введением пошлин на металлы, если переговоры между Брюсселем и Вашингтоном по этому вопросу провалятся. Об этом заявил во вторник журналистам представитель ЕС в преддверии саммита сообщества 22-23 марта в Брюсселе.

"Если переговоры не приведут к результатам, то у ЕС не будет другого выбора, кроме как принять ответные меры в рамках ВТО ", — сказал он.

По его словам, в настоящее время еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём находится в пути в Вашингтон, чтобы провести переговоры с американскими коллегами. «Конечно, саммит учтет результаты этих переговоров, — отметил дипломат. — Но в заключениях саммита лидеры поддержат предложения и рекомендации Еврокомиссии . Также мы полагаем, что ЕС должен быть более разумным и ответственным, чем наши американские партнеры».

Мексика и Австралия. Президент США Дональд Трамп подписал 8 марта распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Президент заявлял, что размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для стран, поставляющих эту продукцию в США. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов — среди них Канада

10 марта в Брюсселе прошли переговоры по этой проблеме еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрём и представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера. Единственным итогом этих консультаций стало решение продолжить их на этой неделе.