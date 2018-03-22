Россия «богатеет»: число богачей стремительно растет

Россия «богатеет»: число богачей и их состояния стремительно растут

По словам министра, «портреты» будут включать сведения о доходах и другие важные данные, которые помогут наладить адресную поддержку таких семей. Они должны быть собраны к 1 июля с помощью единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), которая заработала с января 2018 года.

С каждым кризисным годом в России прибавлялось примерно по миллиону бедняков, и сегодня их насчитывается свыше 20 миллионов. Все это происходит на фоне роста доходов самых обеспеченных граждан.

Дюжина богатейших россиян за минувшие шесть лет добавила к своему совокупному капиталу 29,5 миллиарда долларов, возместив большие потери после присоединения Крыма , сообщило на прошлой неделе агентство Bloomberg . Девять из двенадцати россиян, попавших в индекс Bloomberg Billionaires в 2012 году, нарастили свое состояние.

Самые богатые россияне преуспевали до 2014 года, однако после кризиса на Украине понесли серьезные потери, которые усугубили последующие санкции и обвал цен на энергоресурсы, напоминает агентство. Однако теперь их совокупное состояние снова увеличивается на фоне подорожания сырьевых товаров и отскока на российских фондовых рынках.

Еще больше миллионов

Приростом капиталов может похвастаться не только первая дюжина. По данным международной консалтинговой компании Knight Frank, Россия и страны СНГ в прошлом году стали лидерами по темпам роста числа мультимиллионеров. Количество граждан, состояние которых начинается от 5 миллионов долларов, увеличилось на 27% — до 42 390 тысяч человек. Для сравнения, в Северной Америке богачей стало больше всего на 5%, а мире в целом — на 9%.

Тенденция к увеличению числа богатых людей в России и других государствах СНГ, по мнению исследователей, совпала с выходом России из рецессии в начале прошлого года. Knight Frank прогнозирует, что в ближайшие пять лет число мультимиллионеров в данной группе стран превысит 53 тысячи человек, однако это по-прежнему не дотягивает до показателей 2012 года, когда их насчитывалось в общей сложности 66 700 тысяч.

Прибавилось в прошлом году на постсоветском пространстве и очень богатых граждан: капиталами свыше 50 миллионов долларов могли похвастаться 2870 человек (это на 26% больше показателя предыдущего года), а состоянием в 500 миллионов долларов и выше обладали 250 человек (рост на 19%). Обеим этим группам ближайшие пять лет эксперты также сулят дальнейшее численное увеличение.

В целом в мире поголовье мультимиллионеров в 2017 году возросло почти на 215 тысяч, и сейчас их насчитывается 2 515 480. В течение следующих пяти лет к ним прибавится еще более миллиона.

Первенство по количеству богатеев сохранит Северная Америка, прогнозирует Knight Frank: в прошлом году там проживало порядка 929 людей с таким состоянием, а к 2022 году их численность достигнет почти 1,3 миллионов. На втором месте сейчас расположилась Азия с показателем около 687 тысяч, на третьем — Европа (более 650 тысяч).

Почему богатые богатеют

«Во-первых, в кризис появляется множество инвестиционных и не только возможностей. Обычно этими возможностями пользуются те, у кого на этот момент есть средства для реализации, — поясняет он. — Во-вторых, в 2016 — 2017 годах начался выход из кризиса, экономика восстанавливалась. В 2017 году рост ВВП составил около 1,8%". Рост количества богачей в России вполне понятен, отмечает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский

При этом, по словам эксперта, структура экономики России такова, что в основном от роста экономики выигрывает крупный бизнес и государственные компании, ввиду его превалирования, а государство в дальнейшем по своему усмотрению перераспределяет доходы. Отсюда сложился перекос, что при росте доходов зарабатывает лишь небольшая часть населения, которая приближена к госкомпаниям или крупному бизнесу.

Разбогатеть и убежать

Согласно исследованию Knight Frank, Россия и страны СНГ являются абсолютными лидерами не только с точки зрения прироста богатых людей, но и по их стремлению покинуть собственную страну. О подобном намерении заявила почти половина обладателей крупнейших состояний на постсоветском пространстве — 45%. Второе место заняла Латинская Америка с 30%.

Капустянский объясняет бегство богачей из России их недоверием к власти, а также внешнем давлением со стороны западных стран.

Согласен с этим и вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский . «Такими людьми в первую очередь движет страх за свой бизнес, — рассуждает он. — Права собственности в России не защищены, судебная и правоохранительная системы не вызывают доверия, в любой момент дело всей жизни может быть отобрано, разрушено… И таких примеров рейдерских захватов, конфликтов с властями — хоть отбавляй».