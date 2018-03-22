Россия «богатеет»: число богачей стремительно растет

В России нарисуют социальные портреты бедных семей, чтобы повысить качество их жизни. Соответствующее поручение дал министр труда Максим Топилин на расширенном заседании правления Пенсионного фонда России. «Президентом поставлена задача по снижению уровня бедности в два раз», — напомнил он.
По словам министра, «портреты» будут включать сведения о доходах и другие важные данные, которые помогут наладить адресную поддержку таких семей. Они должны быть собраны к 1 июля с помощью единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), которая заработала с января 2018 года.
С каждым кризисным годом в России прибавлялось примерно по миллиону бедняков, и сегодня их насчитывается свыше 20 миллионов. Все это происходит на фоне роста доходов самых обеспеченных граждан.
Дюжина богатейших россиян за минувшие шесть лет добавила к своему совокупному капиталу 29,5 миллиарда долларов, возместив большие потери после присоединения Крыма, сообщило на прошлой неделе агентство Bloomberg. Девять из двенадцати россиян, попавших в индекс Bloomberg Billionaires в 2012 году, нарастили свое состояние.
Лидирует металлургический магнат Владимир Потанин: его состояние за это время увеличилось на 6,4 миллиарда долларов. А вот его бывший партнер по «Норильскому никелю» Михаил Прохоров, напротив, лишился 1,6 миллиарда долларов. Правда, в целом даже общий прирост состояния этой группы за шесть лет не дотягивает до тех 33,2 миллиарда долларов, которые прибавил к своим капиталам самый богатый человек в мире, основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос только в этом году.
Самые богатые россияне преуспевали до 2014 года, однако после кризиса на Украине понесли серьезные потери, которые усугубили последующие санкции и обвал цен на энергоресурсы, напоминает агентство. Однако теперь их совокупное состояние снова увеличивается на фоне подорожания сырьевых товаров и отскока на российских фондовых рынках.
Еще больше миллионов
Приростом капиталов может похвастаться не только первая дюжина. По данным международной консалтинговой компании Knight Frank, Россия и страны СНГ в прошлом году стали лидерами по темпам роста числа мультимиллионеров. Количество граждан, состояние которых начинается от 5 миллионов долларов, увеличилось на 27% — до 42 390 тысяч человек. Для сравнения, в Северной Америке богачей стало больше всего на 5%, а мире в целом — на 9%.
Тенденция к увеличению числа богатых людей в России и других государствах СНГ, по мнению исследователей, совпала с выходом России из рецессии в начале прошлого года. Knight Frank прогнозирует, что в ближайшие пять лет число мультимиллионеров в данной группе стран превысит 53 тысячи человек, однако это по-прежнему не дотягивает до показателей 2012 года, когда их насчитывалось в общей сложности 66 700 тысяч.
Прибавилось в прошлом году на постсоветском пространстве и очень богатых граждан: капиталами свыше 50 миллионов долларов могли похвастаться 2870 человек (это на 26% больше показателя предыдущего года), а состоянием в 500 миллионов долларов и выше обладали 250 человек (рост на 19%). Обеим этим группам ближайшие пять лет эксперты также сулят дальнейшее численное увеличение.
В целом в мире поголовье мультимиллионеров в 2017 году возросло почти на 215 тысяч, и сейчас их насчитывается 2 515 480. В течение следующих пяти лет к ним прибавится еще более миллиона.
Первенство по количеству богатеев сохранит Северная Америка, прогнозирует Knight Frank: в прошлом году там проживало порядка 929 людей с таким состоянием, а к 2022 году их численность достигнет почти 1,3 миллионов. На втором месте сейчас расположилась Азия с показателем около 687 тысяч, на третьем — Европа (более 650 тысяч).
Почему богатые богатеют
Рост количества богачей в России вполне понятен, отмечает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
«Во-первых, в кризис появляется множество инвестиционных и не только возможностей. Обычно этими возможностями пользуются те, у кого на этот момент есть средства для реализации, — поясняет он. — Во-вторых, в 2016 — 2017 годах начался выход из кризиса, экономика восстанавливалась. В 2017 году рост ВВП составил около 1,8%".
При этом, по словам эксперта, структура экономики России такова, что в основном от роста экономики выигрывает крупный бизнес и государственные компании, ввиду его превалирования, а государство в дальнейшем по своему усмотрению перераспределяет доходы. Отсюда сложился перекос, что при росте доходов зарабатывает лишь небольшая часть населения, которая приближена к госкомпаниям или крупному бизнесу.
Разбогатеть и убежать
Согласно исследованию Knight Frank, Россия и страны СНГ являются абсолютными лидерами не только с точки зрения прироста богатых людей, но и по их стремлению покинуть собственную страну. О подобном намерении заявила почти половина обладателей крупнейших состояний на постсоветском пространстве — 45%. Второе место заняла Латинская Америка с 30%.
Капустянский объясняет бегство богачей из России их недоверием к власти, а также внешнем давлением со стороны западных стран.
Согласен с этим и вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский. «Такими людьми в первую очередь движет страх за свой бизнес, — рассуждает он. — Права собственности в России не защищены, судебная и правоохранительная системы не вызывают доверия, в любой момент дело всей жизни может быть отобрано, разрушено… И таких примеров рейдерских захватов, конфликтов с властями — хоть отбавляй».
Именно поэтому, по мнению эксперта, так популярны оффшорные схемы владения акциями, второе (запасное) гражданство или право на постоянное место жительства в Европе или Америке.
«Впрочем, последние события в мире как бы намекают нашим богатым эмигрантам, что и за рубежом, в развитых странах не все так просто. Любые крупные русские деньги находятся под подозрением и могут быть точно также легко арестованы в рамках какой-нибудь кампании по борьбе с «кремлевскими олигархами», даже если человек ни разу не был в кремлевских коридорах», — заключает Вязовский.