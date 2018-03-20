Ещё
Минтранс ожидает рост региональных авиаперевозок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минтранс ожидает рост региональных авиаперевозок 

Газета.Ru 6 часов назад
Глава Минтранса Максим Соколов заявил, что министерство рассчитывает на рост региональных авиационных перевозок пассажиров в России. Об этом сообщает RNS.
"Мы приветствуем создание региональных авиакомпаний. Развитие рынка прямых региональных перевозок. Мы сейчас будет предлагать дополнительные меры поддержки таких направлений, помимо тех которые имеются. Самой действенной мерой является обнуление НДС, кроме московских направлений. Мы видим как снижение НДС оживило рынок региональных перевозок", — сказал Соколов.
Он также добавил, что Минтранс подготовил и другие дополнительные меры по увеличению субсидирования.
Ранее сообщалось, что власти думают о возможности создания окружных авиакомпаний.
Газета.Ru: последние новости
Цены промпроизводителей России ускорили рост Миллер обсудил с послом Италии южный маршрут поставок российского газа Новак рассказал о последствиях для Британии после отказа от российского газа
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России80
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля24
Отец Литвиненко назвал убийцу сына137
Россияне приготовились затянуть пояса389
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение