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Гаспарян рассказал, что будет с Украиной в связи с избранием Путина президентом России
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Гаспарян рассказал, что будет с Украиной в связи с избранием Путина президентом России 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом он заявил в комментарии изданию Ukraina.ru.
«Даже если случится чудо, Порошенко выйдет и скажет: «Свершилось чудо, я наконец-то прочитал текст Минских соглашений и Украина будет их реализовывать», — на это уйдет не месяц, не два и даже не полгода», — отметил Гаспарян.
Он подчеркнул, что с запуском «Северного потока-2» Украина потеряет деньги от транзита газа по ее территории, что увеличит дефицит ее бюджета.
Кроме того, он уверен, что Украине Россия не даст воплотить в жизнь молниеносный силовой вариант в Донбассе.
«До тех пор, пока Украину не начнут серьезно на международном уровне принуждать к выполнению минского формата, это будет вялотекущая история. И все было бы ничего, если бы при этом не гибли люди», — подчеркнул Гаспарян.
Журналист назвал поведение украинских властей политически незрелым и внушающим тревоги наблюдателям.
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