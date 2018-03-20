Гаспарян рассказал, что будет с Украиной в связи с избранием Путина президентом России

Об этом он заявил в комментарии изданию Ukraina.ru.

«Даже если случится чудо, Порошенко выйдет и скажет: «Свершилось чудо, я наконец-то прочитал текст Минских соглашений и Украина будет их реализовывать», — на это уйдет не месяц, не два и даже не полгода», — отметил Гаспарян.

Он подчеркнул, что с запуском «Северного потока-2» Украина потеряет деньги от транзита газа по ее территории, что увеличит дефицит ее бюджета.

Кроме того, он уверен, что Украине Россия не даст воплотить в жизнь молниеносный силовой вариант в Донбассе.

«До тех пор, пока Украину не начнут серьезно на международном уровне принуждать к выполнению минского формата, это будет вялотекущая история. И все было бы ничего, если бы при этом не гибли люди», — подчеркнул Гаспарян.

Журналист назвал поведение украинских властей политически незрелым и внушающим тревоги наблюдателям.