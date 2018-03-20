Ростовщик на замену: что позволит Украине расстаться с МВФ

Украина может отказаться от дальнейшего сотрудничества с МВФ , но тогда ей нужен будет другой источник заимствований, потому что обязательства по выплате уже взятых кредитов Фонда никто не отменял. Такое мнение высказали эксперты ФБА «Экономика сегодня»

Украина в 2019 году может отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом. Этого не исключил глава Минфина страны Александр Данилюк

"Еще год будет действовать нынешняя программа. Должны ее успешно завершить. Мы можем инициировать новую программу, но можно и не делать этого. Если пойдем по этому пути, то ее нужно хорошо продумать", — сказал Данилюк BBC о перспективах сотрудничества с МВФ. Задержки с получением очередного, пятого транша Фонда министр объяснил «проблемами с задержкой выплаты».

"Выполнение нынешней программы я не могу оценить ни положительно, ни негативно. Мы должны были уже получить пятый транш от МВФ", — отметил глава Минфина.

Денег меньше, связи крепче

Константин Блохин. Заявления Данилюка о возможности отказа от сотрудничества с МВФ — демонстрация определенного разочарования Киева в сотрудничестве с Фондом в частности и в целом с Западом, говорит ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН

"После Майдана Украина рассчитывала на то, что поворот в сторону Запада обернется для нее моментальными благами, чего не случилось. В свою очередь, коллективный Запад также разочарован в нынешней украинской власти, на что указывают проблемы с очередным траншем того же МВФ", — сказал эксперт ФБА «Экономика сегодня».

Германия, Ключевые игроки Евросоюза Франция — от антироссийской риторики Киева устали, прекрасно понимая, какую роль отводит Украине главный ее «партнер» и куратор, Соединенные Штаты . Тем не менее, заметил Блохин, в сегодняшней геополитической ситуации расставание Запада с Украиной маловероятно.

"Украину будут и дальше использовать в качестве инструмента борьбы с Россией , но вот финансовые потоки станут сокращаться", — сказал Константин Блохин.

Чем отдавать взятое

Киев может отказаться от дальнейшего сотрудничества с Фондом, но отказаться от выплаты по кредиту МВФ не может, говорит директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев

"МВФ — это американцы, а действующий американский президент — такой человек, который и союзникам-то просто так денег не даст. И как бы Украина ни была политически полезной Штатам, Трамп ничего прощать не будет, у него достаточно рычагов, чтобы заставить Киев погасить взятое. Украина, повторюсь, может отказываться от следующих программ, но вопрос — из каких средств он заплатит по счетам?", — рассуждает Журавлев.

Смысл траншей МВФ — в финансировании возврата предыдущих долгов. Вся их система, отметил эксперт, выстроена так, чтобы один раз дать в долг, а далее обслуживать этот же долг. Соответственно, отказ от работы с Фондом возможен при наличии замены, нового кредитора. В противном случае Киев не сможет погашать долги по уже полученным траншам, что грозит дефолтом.