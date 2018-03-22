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В МЭР зафиксировали замедление роста ВВП
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В МЭР зафиксировали замедление роста ВВП 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Рост российской экономики в феврале замедлился до 1,5% в годовом выражении. Об этом сообщается в материалах Минэкономразвития.
"По оценке Минэкономразвития, в феврале ВВП увеличился на 1,5% год к году (уточненная оценка за январь — 1,9% год к году). Вклад промышленных видов деятельности в рост ВВП снизился до 0,4 процентного пункта в феврале с 0,6 процентного пункта в январе. Совокупный вклад других базовых видов деятельности оценивается на уровне 0,1 процентного пункта (0,3 процентного пункта в январе)", — заявили в министерстве.
Как стало известно, существенный положительный вклад в рост ВВП продолжают вносить небазовые отрасли, в том числе операции с недвижимым имуществом, аренда и сектор услуг
Также позитивная динамика наблюдается и в финансовой отрасли, где негативный эффект от снижения общего уровня ставок в экономике компенсируется продолжающимся устойчивым ростом объема кредитования.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития представить план по ускорению роста инвестиций до 25% ВВП.
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