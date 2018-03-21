Пекин заявил о готовности к ответным мерам, если США начнут торговую войну

«Если США предпримут действия, которые навредят нашим интересам, мы непременно примем решительные ответные меры, чтобы полностью защитить наши законные права и интересы», — цитирует чиновника РИА Новости

Хуа Чуньин отметила, что за 40 лет США и КНР создали крупный рынок, рост которого был бы невозможен, если бы торговля с Китаем была невыгодна для США.

«Страны должны открыть друг другу свои рынки, расширить сотрудничество вместо того, чтобы вести торговые войны или же принуждать кого-то продавать или покупать что-либо», — добавила она.