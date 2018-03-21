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Пекин заявил о готовности к ответным мерам, если США начнут торговую войну
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Пекин заявил о готовности к ответным мерам, если США начнут торговую войну 

Аргументы и Факты 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Китай не хочет участвовать в торговых войнах, но готов к решительным мерам в ответ на действия США, ущемляющие интересы страны, заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
«Если США предпримут действия, которые навредят нашим интересам, мы непременно примем решительные ответные меры, чтобы полностью защитить наши законные права и интересы», — цитирует чиновника РИА Новости.
Хуа Чуньин отметила, что за 40 лет США и КНР создали крупный рынок, рост которого был бы невозможен, если бы торговля с Китаем была невыгодна для США.
«Страны должны открыть друг другу свои рынки, расширить сотрудничество вместо того, чтобы вести торговые войны или же принуждать кого-то продавать или покупать что-либо», — добавила она.
В марте этого года президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия. Позлнее источники сообщали, что американский лидер намерен ввести пошлины на ряд китайских товаров в размере 60 млрд долларов.
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