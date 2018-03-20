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Ли Кэцян: Китай в состоянии выплачивать пенсии вовремя и в полном объеме
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Ли Кэцян: Китай в состоянии выплачивать пенсии вовремя и в полном объеме 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 20 марта /Синьхуа/ — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил во вторник, что Китай в состоянии выплачивать пенсии вовремя и в полном объеме.
Остаток средств пенсионных фондов страны на конец прошлого года составил 4,1 трлн юаней /645 млрд долл. США/, сообщил премьер на пресс-конференции, прошедшей по окончании 1-й сессии ВСНП 13-го созыва.
"Наши доходы превышают расходы", — сказал он. «Также у нас имеются средства фонда социального обеспечения в размере 1,8 трлн юаней в качестве стратегического резерва», — добавил Ли Кэцян.
Кроме того, глава правительства рассказал о мерах, направленных на дальнейшее наращивание возможностей правительства обеспечивать пенсионные выплаты.
"Мы должны быть уверены в будущем", — заявил он. «Это наша ответственность … После всего будет очень досадно, если десятилетия напряженной работы не смогут обеспечить достойный выход на пенсию», — подчеркнул Ли Кэцян. -0-
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