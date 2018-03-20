Объём выпуска продукции отечественной радиоэлектроники вырос за последние 5 лет в 3,5 раза

20 марта 2018 года в Кремле под председательством Владимира Путина состоялось совещание, посвященное перспективам развития гражданской микроэлектроники. В мероприятии приняли участие представители кабинета министров и производителей микроэлектроники. С докладом выступил Министр промышленности и торговли Денис Мантуров . Открывая совещание, Президент отметил, что микроэлектроника является одной из ключевых отраслей промышленности, развитие которой в век цифровизации определяет уровень инновационного и социального развития государства, конкурентоспособность экономики.

Собственные разработки и серийное производство продукции микроэлектроники — залог нашей технологической и технической независимости, база для инновационного развития экономики, повышения её конкурентоспособности, — подчеркнул глава Государства.

Он рассказал, что на сегодняшний день в отрасли работает 55 дизайн-центров, проектирующих востребованную продукцию, а также действует ряд промышленных производств, таких как «Микрон» , «Ангстрем» и предприятия, входящие в корпорацию «Ростех» . Однако доля их гражданской продукции на внутреннем рынке электронной компонентной базы пока невелика. Отрасль нуждается в дополнительном развитии, так как объём внутрироссийского рынка гражданской микроэлектроники составляет не менее 120 миллиардов рублей и будет только увеличиваться.

С 2013 года у нас реализуется государственная программа «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 годы». В её рамках на решение научных, технических, технологических задач из федерального бюджета за пять лет выделено более 62 миллиардов рублей. Ещё свыше 35 миллиардов привлечено в качестве внебюджетных средств. Это повысило конкурентоспособность отрасли и позволило увеличить за пять лет объём выпуска продукции радиоэлектроники в 3,5 раза, — сообщил Президент.

По его мнению, необходимо проработать вопрос формирования соответствующего национального центра компетенций, который сможет определять приоритетные технологические направления развития микроэлектроники. И не менее важно развивать механизмы, которые помогут максимально загрузить производственные мощности в сфере микроэлектроники.