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Минэкономразвития РФ должен подготовить план по ускорению роста инвестиций
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Минэкономразвития РФ должен подготовить план по ускорению роста инвестиций 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития РФ представить план по ускорению роста инвестиций до 25% ВВП, сообщает во вторник Газета.ru.
«Минэкономразвития России (Максиму Орешкину (главе ведомства — ред.)) с учетом полученных предложений подготовить и представить в правительство России проект плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем продукте — до 7 мая 2018 года», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
Проект доклада президенту по данному вопросу поручено представить до 26 июня 2018 года.
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